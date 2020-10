Warszawa, 29.10.2020 (ISBnews) - PKP Cargo i PKP Energetyka podpisały list intencyjny, w którym potwierdzają podjęcie współpracy przy stworzeniu najbardziej efektywnych i innowacyjnych rozwiązań, mających umożliwić PKP Cargo wykorzystywanie energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) do zasilania infrastruktury, podał przewoźnik. Podpisanie dokumentu odbyło się podczas Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK).

"Spółkom kolejowym w całej Europie zależy na zwiększaniu przewozów. PKP Cargo jest członkiem międzynarodowego porozumienia firm kolejowych i dążymy do tego, aby w 2030 roku 30% ładunków było wożonych pociągami. To bardzo ambitny cel, możliwy do osiągnięcia, o ile kolej stanie się jeszcze bardziej efektywna energetycznie i przyjazna środowisku. Stąd pomysł na intensywną pracę nad wykorzystaniem energii ze słońca i wiatru do zasilania naszej infrastruktury. Wybraliśmy partnera, z którym mamy wieloletnie relacje poparte merytoryczną znajomością rozwiązań energetycznych. Będziemy dążyć do tego, by za kilka lat PKP Cargo stało się samowystarczalne, jeśli chodzi o zasilanie naszych budynków" - powiedział prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

PKP Cargo i PKP Energetyka podkreślają, że zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko to ważne obszary. Jednocześnie oba przedsiębiorstwa dążą do zwiększenia konkurencyjności zarówno całego sektora, jak i swoich przedsiębiorstw. Dotychczas firmy współpracowały w ramach umów na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej oraz działały w inicjatywach branżowych, typu Klaster Luxtorpeda czy Centrum Efektywności Energetycznej Kolei. Teraz ta wieloletnia współpraca zostaje poszerzona o wypracowanie modelu wykorzystywania energii elektrycznej, wyprodukowanej w instalacjach OZE, która będzie zasilać infrastrukturę (budynki) przewoźnika, wyjaśniono.

"Zielona Kolej to strategiczny projekt całej branży, za którego integrację bierzemy odpowiedzialność. Aby osiągnąć zakładane cele, tj. 85% energii z OZE już w 2030 roku, już dziś przechodzimy z fazy koncepcji do wdrożenia. Tempo musi być szybkie, dlatego w PKP Energetyka powołujemy dedykowaną jednostkę biznesową i uruchamiamy przygotowaną listę projektów, które składają się na prawie 10-miliardowy program. Cieszymy się, że mamy wsparcie i zaangażowanie większości firm kolejowych. Zielona Kolej to nie tylko zmiana miksu energetycznego, ale także dążenie do zeroemisyjności przedsiębiorstw sektora. Dlatego z radością podjęliśmy się wspólnego, ambitnego zadania z PKP Cargo. Więcej zielonej energii na kolei oznacza wzrost potoków pasażerów i towarów w transporcie, który z roku na rok będzie stawał się bezkonkurencyjny w zakresie eliminowania negatywnego wpływu na środowiskowo" - skomentował prezes PKP Energetyka Wojciech Orzech.

W ramach podpisanego listu intencyjnego, firmy zobowiązują się do wymiany informacji niezbędnych do przygotowania planu i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z energetyką prosumencką i odnawialną. PKP Energetyka, rozumiejąc potrzeby klientów kolejowych, będzie aktywnie wspierać PKP Cargo w realizacji przedsięwzięć energetycznych. Pierwszy etap związany z dopasowaniem instalacji prosumenckich rozpocznie się jeszcze w tym roku. Kolejne kroki współpracy związane z uruchomieniem większych instalacji OZE przeznaczonych na cele własne PKP Cargo planowane są w kolejnych latach, zakończono w informacji.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

PKP Energetyka to spółka z branży budowy i utrzymania sieci trakcyjnej oraz elektroenergetyki kolejowej. Głównym jej zadaniem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej dla odbiorców trakcyjnych. PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jest spółką prywatną i należy do jednego z największych funduszy inwestycyjnych na świecie - CVC Capital Partners.

CEEK to przestrzeń wymiany wiedzy i pomysłów, a także edukacji w zakresie efektywności energetycznej i racjonalnego gospodarowania zasobami dedykowane kolei. Do CEEK przystąpiło 95% wszystkich krajowych przewoźników, zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz eksperci m.in. z Instytutu Kolejnictwa, Politechniki Warszawskiej , Instytutu Jagiellońskiego i Klubu Jagiellońskiego. Inicjatywa CEEK została zapoczątkowana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii oraz PKP Energetyka.

(ISBnews)