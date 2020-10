"Jesteśmy dokładnie w tym momencie, kiedy moratoria kredytowe zapadają. Większość tego portfela około połowy października zapadła i ku naszemu zaskoczeniu powrót do bieżącej obsługi klientów tego długu wygląda lepiej, niż zakładaliśmy" - powiedział Stypułkowski podczas wideokonferencji.



"Dostajemy bieżące tygodniowe raporty i tam wszystkie dane wskazują na to, że klienci powracają do obsługi długu. Podkreślam, że my oferowaliśmy głównie ulgę w odsetkach. Ilość aplikacji o przedłużenie jest stosunkowo nieduża, a z formy ustawowej skorzystało ok. 100 klientów, więc to są marginalne wielkości" - dodał.



mBank podał, że 43 936 klientów otrzymało 6,12 mld zł subsydiów z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), z 60,53 mld zł przekazanych łącznie mikrofirmom i MŚP. Przedsiębiorstwa zatrudniające do 249 osób mogły składać wnioski o środki z tarczy finansowej PFR poprzez systemy transakcyjne mBanku do 31 lipca br.



Moratoria ustawowe wyniosły 78 mln zł, co stanowiło 1,1% wartości brutto moratoriów kredytowych udzielonych przez grupę gospodarstwom domowym.



mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.



(ISBnews)