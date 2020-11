"Grupa emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:



1. skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 88,7 mln zł, wobec 65,9 mln zł na koniec III kwartału 2019 r. oraz 57,4 mln zł w I półroczu 2020 r.,



2. skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 17,2 mln zł, wobec 11,2 mln zł na koniec III kwartału 2019 r. oraz 13,8 mln zł w I półroczu 2020 r." - czytamy w komunikacie.



Marża EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 19,4%, co oznacza wzrost rok do roku o 2,4 pkt proc. Spółka wskazuje na sprzyjające otoczenie rynkowe, które powinno wspierać wyniki w kolejnych kwartałach, podano również.



"Konsekwentnie zwiększamy skalę działania, zachowując pożądaną rentowność zleceń. Koniunktura na rynku pozostaje sprzyjająca. Niedawno rząd potwierdził zamiar kontynuacji programu 'Mój prąd' - czekamy, jako branża, na przedstawienie ostatecznego kształtu trzeciej edycji tej inicjatywy. Dodatkowo, od początku 2021 r. obowiązywać będą w Polsce nowe wymagania dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zaostrzone wymogi w zakresie efektywności energetycznej budynków otwierają przed rynkiem BIPV zupełnie nowe możliwości. Pozostajemy optymistami w zakresie wypracowywanych wyników w kolejnych kwartałach" - powiedział prezes i współzałożyciel ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.



Pełny raport za III kwartał 2020 r. ML System przedstawi 25 listopada.



ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.



