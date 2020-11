Warszawa, 30.11.2020 (ISBnews) - Drutex rozpoczął budowę hali magazynowej, podała spółka. Inwestycja obejmuje magazyn wysokiego składowania o łącznej kubaturze blisko 50 tys. m3 wraz z zapleczem technicznym i socjalnym oraz baterią silosów zewnętrznych i infrastrukturą towarzyszącą. W pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku bytowska firma zainwestowała ponad 72 mln zł.

"Ta inwestycja to kolejny etap rozwoju firmy. Zdobywamy nowych klientów, zwiększamy produkcję, więc konieczne jest również poszerzanie bazy magazynowej, w tym przeznaczonej do przechowywania komponentów używanych w produkcji m.in. naszych profili PVC. To niezwykle istotne w kontekście zabezpieczenia ciągłości produkcji i łańcucha dostaw" - powiedział prezes Drutexu Leszek Gierszewski, cytowany w komunikacie.

Budynek zostanie wyposażony w automatyczny system magazynowania oparty na regałach paletowych, co znacząco zoptymalizuje wykorzystanie powierzchni magazynowej, zapewniając jednocześnie niezawodność i szybkość wszystkich procesów.

Nowoczesna hala magazynowa to kolejna tegoroczna inwestycja Drutexu realizowana przez grupę kapitałową Pekabex, wskazano również.

"Bardzo się cieszymy, że możemy mieć swój wkład w rozwój firmy Drutex. Magazyn wysokiego składowania jest kolejnym zleceniem tego inwestora, po nawiązanej wcześniej współpracy w zakresie budowy nowoczesnego budynku biurowego w Bytowie" - podkreślił członek zarządu Pekabex BET Tomasz Seremet.

Drutex jest jednym z wiodących producentów stolarki okienno-drzwiowej w Europie. W swojej ofercie, oprócz produktów z PVC, posiada, również okna, drzwi i fasady z aluminium i drewna, jak również rolety.

(ISBnews)