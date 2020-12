Według KNF, bufor ten powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,02 pkt proc.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,76 pkt proc.)



"Aktualnie obowiązujący wymóg połączonego bufora w ujęciu jednostkowym wynosi dla Banku odpowiednio:

- łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 11,86%;

- współczynnik kapitału Tier 1 (T1) 9,52%;

- współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) 7,76%" - czytamy w komunikacie.



Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, należącym do grona dziesięciu największych w Polsce pod względem sumy bilansowej.



(ISBnews)