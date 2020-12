Zysk netto zakładów ubezpieczeń na życie w I-III kw. 2020 r. wyniósł 2 176,8 mln zł i był wyższy o 5,6% w skali roku. Wynik techniczny wyniósł wyniósł 2 719,9 mln zł i był wyższy o 7,01% r/r.

W ubezpieczeniach na życie składka przypisana brutto wyniosła 15 394,6 mln zł i była niższa o 3,1% w skali roku.

Zysk netto ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 3 037,9 mln zł po I-III kw. i był niższy o 22,72% r/r. Wynik techniczny wyniósł 2 362,4 mln zł i był wyższy o 11,47% r/r.

Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach majątkowych wyniosła 31 112,4 mln zł w I-III kw. br. i była wyższa o 0,11% w skali roku.

"W ciągu trzech kwartałów 2020 r. Polacy wydali na ubezpieczenia 46,5 mld zł. To prawie tyle samo, co przed rokiem. Nie rezygnujemy z ochrony ubezpieczeniowej, a zakłady ubezpieczeń już na początku pandemii wprowadziły w życie rozwiązania skierowane do klientów dotkniętych finansowo skutkami pandemii" - powiedział prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. do ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym łącznie 29,5 mld zł, w tym: 12,8 mld zł z ubezpieczeń na życie, 16,61 mld zł z ubezpieczeń majątkowych, co oznacza odpowiednio spadek o 9,56% r/r i wzrost o 0,79% r/r.

Odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC) wyniosły 10,7 mld zł, a z pozostałych ubezpieczeń 6 mld zł.

"Wartość wypłat związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi jest bardzo podobna do zeszłorocznej, mimo mniejszego ruchu pojazdów. Jeśli chodzi o szkody w rolnictwie - wypłat jest znacznie więcej, co jest efektem wiosennych przymrozków. Wzrosły też odszkodowania z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych. Pandemia nie oznacza, że nie dochodzi do szkód. Dlatego bardzo ważne jest utrzymywanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej" - powiedział wiceprezes PIU Andrzej Maciążek.

Jak podała PIU, Polscy ubezpieczyciele wypracowali po III kw. 2020 do budżetu państwa odprowadzili ponad 1,1 mld zł podatku dochodowego.

"Prawie 85 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. 16,3 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu" - czytamy także w komunikacie.