"Przed nami kolejny, dziesiąty już rok współpracy z miastem. Wybór naszej oferty jest zapowiedzią kontynuacji współpracy z bardzo ważnym dla nas partnerem - Miastem Stołecznym Warszawa. W 2020 roku przyszło nam wszystkim mierzyć się z nowymi wyzwaniami i żyć w jakże dziwnych czasach, ale szczególnie w okresie COVID-19 widzimy, jak istotny i potrzebny jest bezpieczny transport indywidualny. Cieszymy się, że dalej będziemy mogli wspierać mieszkańców Warszawy w ich codziennym życiu i bezpiecznym przemieszaniu się po stolicy, w tym trudnym dla wszystkich okresie wciąż trwającej pandemii. Zaznaczamy też, że nie czekamy z założonymi rękami i już od startu sezonu wdrożymy nowe innowacyjne technologicznie rozwiązania chociażby w obszarze obsługi klienta. Ten rok będzie również pierwszym, w którym sami jako Nextbike Polska w pełni osobiście przejmujemy na siebie działania i zarządzanie w obszarze reklamowym dzięki utworzeniu własnego biura sprzedaży reklamy, co pozwoli nam zaoferować nie tylko sam nośnik, ale znacznie ciekawsze działania także w formacie 360 z wykorzystaniem wszystkich naszych kanałów marketingowych" - powiedział prezes Tomasz Wojtkiewicz, cytowany w komunikacie.



Dla spółki Nextbike Polska umowa w stolicy to jeden z kluczowych kontraktów. System Veturilo w przyszłym roku będzie składał się z 4 560 rowerów, w tym 4 400 rowerów standardowych, 100 rowerów elektrycznych oraz rowerki dziecięce i tandemy. Do tego kilkadziesiąt stacji i kilkaset rowerów ufundowanych przez partnerów prywatnych czy rowery na stacjach strategicznego partnera Orlen. Veturilo pozostaje wciąż jednym z największych systemów bike-sharingowych w Europie, w którym rowery od początku istnienia (sierpień 2012) wypożyczono już blisko 29 mln razy, a korzysta z nich ponad milion zarejestrowanych użytkowników, podano także.



"To również doskonała wiadomość dla licznych partnerów biznesowych Nextbike Polska - stacje sponsorskie, partnerzy reklamowi czy posiadacze kart Multisport nadal będą mogli pomóc rozwijać popularności i być częścią jakże wspaniałego projektu Veturilo" - dodano.



Najbliższe dni dla zespołu Nextbike to czas na wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przetargowych, aby jak najszybciej podpisać umowę i zakończyć przygotowania do sezonu rowerowego 2021, zakończono w informacji.



Nextbike Polska w restrukturyzacji jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.



