"Inwestycja Słoneczne Miasteczko jest realizowana przez Develię od 2010 r. i od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Krakowa. XII etap osiedla jest dostępny w naszej ofercie od końca listopada, a już blisko 25% mieszkań znalazło swoich nabywców. Zgodnie z harmonogramem, właściciele mieszkań będą mogli odebrać klucze pod koniec 2022 r. W sprzedaży dostępnych jest jeszcze kilka lokali w X etapie i większy wybór mieszkań w XI etapie, które obecnie realizujemy" - powiedział prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

W XII etapie inwestycji powstanie 108 mieszkań w układach od 1- do 5-pokojowych o powierzchni od 24 do 87 m2, w tym mieszkania dwupoziomowe. Budynek będzie posiadał garaż podziemny z miejscami postojowymi i schowkami. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2022 r., podano także. Ceny mieszkań w XII etapie osiedla Słoneczne Miasteczko zaczynają się od 4 499 zł/m2.

Dotychczas w dziewięciu zakończonych etapach osiedla powstało 980 mieszkań. Głównym wykonawcą inwestycji Słoneczne Miasteczko jest firma TK BUD, przypomniano.

Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 1 361 lokali.

(ISBnews)