Inwestycja Ogrody Grabiszyńskie II jest usytuowana na terenie dynamicznie rozwijającego się osiedla Grabiszyn-Grabiszynek (dawna dzielnica Fabryczna). W II etapie projektu Ogrody Grabiszyńskie powstanie 11-kondygnacyjny budynek (wraz z garażem podziemnym), w którym znajdować się będzie 110 lokali mieszkalnych o powierzchni od 34 do 150 m2, 51 mikroapartamentów (20 do 37 m2) oraz lokale usługowe. Powierzchnia użytkowa to blisko 10 tys. m2, podano.

"Ogrody Grabiszyńskie II mają wszelkie argumenty za tym, aby powtórzyć sukces I etapu inwestycji, który od początku komercjalizacji cieszył się dużym zainteresowaniem klientów, co przełożyło się na wysokie tempo sprzedaży. Projektując tę inwestycję, myśleliśmy o osobach, które poszukują miejsca w blisko natury, jednocześnie w bardzo dobrze skomunikowanej lokalizacji. Chcieliśmy, aby otoczenie nie tylko sprzyjało aktywnemu wypoczynkowi, lecz także zachęcało do wspólnych spotkań mieszkańców" - powiedział prezes i2 Development Marcin Misztal, cytowany w komunikacie.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r.

(ISBnews)