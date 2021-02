"W ramach strategii rozwoju postanowiliśmy postawić na segment wciąż młody, ale niezwykle perspektywiczny, który szczególnie na zachodzie Europy rośnie z olbrzymią dynamiką. Budowa domów modułowych wpisuje się w trendy proekologiczne, które rosną w siłę na całym niemal świecie. Ich postawienie pochłania znacznie mniej energii, przez co pozostawiają one niewielki ślad węglowy" - powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Domy modułowe będą oferowane głównie na rynkach zagranicznych, w szczególności na rynku niemieckim, gdzie Erbud obecny jest od lat i ma tam silną pozycję biznesową, podano także.

"Od lat w naszej strategii stawiamy na dywersyfikację segmentową i geograficzną. Ten nowy obszar działalności pozwoli nam w ciągu kilku lat zbudować mocną 'nogę biznesową', która będzie kontrybuować w znaczący sposób do zysków Grupy Erbud. Tym bardziej, że będziemy mogli wykorzystać w pierwszej kolejności nasze wieloletnie doświadczenie na rynku niemieckim, gdzie widzimy największy potencjał rozwoju" - dodał prezes.

Reklama

Uruchomienie produkcji i sprzedaży obiektów modułowych będzie wymagało inwestycji. Erbud planuje m.in. zakup obiektu, w których chce uruchomić linię produkcyjną. Środki potrzebne na realizację tego celu spółka szacuje na ok. 80-100 mln zł. Obecnie władze Erbudu analizują optymalną drogę do ich pozyskania. Wśród rozważanych opcji jest pozyskanie finansowania dłużnego lub sprzedaż części akcji spółki córki - toruńskiego PBDI S.A. - podmiotu specjalizującego się w generalnym wykonawstwie projektów OZE, głównie farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Sprzedaż akcji może nastąpić do inwestora strategicznego lub przez warszawską giełdę.

"PBDI to nasz klejnot w koronie, dlatego w każdym scenariuszu zakładamy utrzymanie kontroli nad spółką. W najbliższych tygodniach będziemy intensywnie analizować wszystkie możliwości i wybierzemy optymalne rozwiązanie, zarówno dla całej grupy, jak i dla dalszego rozwoju samego PBDI" - zastrzegł Grzeszczak.

PBDI S.A. jest krajowym liderem w segmencie farm wiatrowych. Dotychczas spółka była i jest zaangażowana w budowę instalacji o łącznej mocy 2 530 MW. Firma realizuje również usługi w zakresie budowy farm fotowoltaicznych - łącznie w tym segmencie firma zbudowała i jest w trakcie budowy instalacji o mocy 180 MW. Z projektów dotyczących energii odnawialnej PBDI czerpie ok. 85% przychodów. Firma wyrosła w segmencie budownictwa inżynieryjnego i drogowego, który obecnie realizuje pozostałe 15% sprzedaży.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)