"30% wstępnego zysku netto za 2020 roku oznaczałoby mniejszą dywidendę niż w 2019, a nawet niższą niż w 2017 roku, ale były już lata, w których nasza dywidenda była wyższa, niż wynikające z polityki dywidendowej 30% zysku. Nie mogę już dzisiaj powiedzieć, że taka będzie nasza rekomendacja, ale wiele na to wskazuje. Jeżeli uwzględnimy wycenę zapasów, to nasz rzeczywisty zysk netto zbliżył się do 50 mln zł w 2020 roku" - powiedział Sikorski podczas wideokonferencji.

Na początku marca Unimot poinformował, że zgodnie z danymi wstępnymi odnotował jednostkowy zysk netto w wysokości 35,7 mln zł.

"Liczymy na to, że będzie przestrzeń do wypłaty dywidendy wyższej niż 30% zysku netto, będziemy się starali, aby kwota dywidendy była równa albo bardzo zbliżona do ubiegłorocznej" - dodał.

W 2020 roku Unimot wypłacił 1,97 zł na akcję dywidendy z zysku za rok 2019, a w 2018 roku - 1,7 zł na akcję z zysku za 2017 rok. W 2019 roku dywidenda nie została wypłacona ze względu na stratę netto w 2018 roku.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)