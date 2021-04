"Rumunia to jeden z naszych najważniejszych rynków. Mamy w tym bogate doświadczenie, dzięki realizacji aktywnej sprzedaży w 16 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Atutem lokalizacji jest komfortowy dojazd do Sofii i dalej do Aten. Bułgaria i Grecja to także kluczowe dla nas obszary. Zależy nam na tym, aby klientom z tej części Europy zagwarantować jeszcze szybsze dostawy. W niedalekiej przyszłości w Bukareszcie będzie to możliwe w ramach usługi 'Same Day Delivery', czyli 'Tego Samego Dnia'" - powiedział prezes Marcin Grzymkowski, cytowany w komunikacie.

W centrum dystrybucyjnym przechowywanych będzie 1,5 mln par butów, pierwsze przesyłki wyjadą do klientów w czerwcu 2021 r. Do tej pory do dystrybucji produktów na terenie Europy spółka wykorzystywała dwa centra logistyczne zlokalizowane w centrali, w Zielonej Górze. Inwestycję w Rumunii realizuje belgijski deweloper powierzchni logistycznych i przemysłowych, a budynek spełnia wszelkie normy prośrodowiskowe. Eobuwie.pl będzie najemcą obiektu, podano także.

Kompleks zajmie 15 tys. m2. W kolejnych latach firma planuje rozbudowę nawet do 40 tys. m2 wykorzystując własne know-how, infrastrukturę i standardy zarządzania, podsumowano w materiale.

Eobuwie.pl - z Grupy CCC - jest liderem rynku sprzedaży obuwia i akcesoriów online w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującym ponad 170 tys. produktów od ponad 580 marek. Spółka działa obecnie na 16 europejskich rynkach. Rozwija także własny e-commerce z modą premium - Modivo.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)