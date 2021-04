"Realizując strategię rozwoju spółki, stale poszerzamy kanały dystrybucji naszych produkcji. Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Obecnie możemy poinformować, iż nawiązaliśmy współpracę z Bored Games. Na mocy umowy zawartej z twórcą i producentem gier planszowych, wybrane tytuły z naszego portfolio produkcyjnego zostaną dostosowane do gier z gatunku planszówki. Tym samym, gracze będą mieli sposobność poznać nasz projekt od nieco innej niż dotychczas strony. Rozważamy adaptację 'Red Frost' lub 'Gas Station Simulator', jednak decyzja w tym temacie jeszcze nie zapadła. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zdradzić odbiorcom więcej szczegółów. Liczymy, że planszówka, która powstanie we współpracy z Bored Games przyciągnie uwagę równie wielu odbiorców, podobnie jak nasze tytuły dedykowane komputerom stacjonarnym, konsoli PlayStation4 i Xbox One" - powiedziała prezes Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.

Prace nad projektem rozpoczną się jeszcze w tym roku.

"Umowa z Drago entertainment jest dla naszej spółki kolejnym krokiem, pozwalającym nam na realizację ciekawych projektów związanych z jednym z punktów naszej strategii, czyli tworzeniem gier na bazie gier komputerowych. Produkcje takie jak choćby Red Frost, oparte na niesamowitej historii, aż proszą się aby przenieść je również na planszę. Współpracę z tak renomowanym partnerem biznesowym odbieramy jako ogromne wyróżnienie. Pozwala nam to z dużą dozą optymizmu patrzeć na rozwój naszego biznesu" - powiedział prezes Bored Games Sebastian Srebro, cytowany w komunikacie.

Spółka przypomniała, że 28 kwietnia na platformie Steam udostępniony zostanie "Gas Station Simulator Early Days", bezpłatny prolog do autorskiego projektu Drago entertainment pt. "Gas Station Simulator". Premiera pełnej wersji gry planowana jest na pierwszą połowie br.

Drago entertainment zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 28 kwietnia br.

Drago entertainment powstało w 1998 roku w Krakowie. W 2018 roku do zespołu dołączyli Aleksy Uchański, Maciej Miąsik, Jakub Trzebiński i Mateusz Wcześniak. Wtedy też firma podjęła decyzję o przyjęciu nowej strategii i skoncentrowaniu się na produkcji własnych gier.

(ISBnews)