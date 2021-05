Gilberto Caldart jest prezesem ds. międzynarodowych w Mastercard. Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi rynkami i działaniami związanymi z klientami poza Ameryką Północną i Kanadą. Z pasją opowiada się za innowacjami, technologią i siłą partnerstwa; dzięki tym wartościom Mastercard zmienia sposób, w jaki ludzie, rządy i firmy kupują i płacą za transakcje. Aby przekonać konsumentów do tej e-rewolucji, Caldart stawia na budowanie zaufania.

E-volution to nazwa, którą firma nadała procesowi obserwowanemu od początku pandemii, czyli gwałtownemu przyspieszeniu e-handlu. Instytut Ekonomiczny Mastercard w swoim raporcie „Recovery Insights: Commerce E-volution” stwierdza, że dzięki pandemii Covid-19 na całym świecie wydano o 900 mld dol. więcej u sprzedawców internetowych. W 2020 roku handel elektroniczny odpowiadał za jednego dolara z każdych 5 dolarów wydanych w handlu detalicznym, podczas gdy w 2019 roku był to zaledwie 1 dolar z 7 dolarów. Firma wierzy, że ten cyfrowy impet utrzyma się w 2021 roku. Dla firm takich jak Mastercard nie tylko przynosi to nowe możliwości biznesowe, ale także nowe obowiązki.

Mastercard jest gotowy, aby się z nimi zmierzyć, a firma myśli o swojej przyszłości w sposób holistyczny. „W Mastercard poważnie podchodzimy do kwestii zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju; dla nas nie chodzi o robienie kolejnej rzeczy – chodzi o robienie kolejnej słusznej rzeczy. Mastercard musi działać nie tylko z korzyścią dla akcjonariuszy, ale także dla całego społeczeństwa”– podkreśla Caldart.

Gilberto Caldart jest prelegentem Impact’21 i 12 maja wygłosi przemówienie inauguracyjne na temat multispeed world – big picture na temat trendów makroekonomicznych przez pryzmat konsumenta.

Czego możemy się spodziewać na majowej scenie Impact’21?

Od początku swojego istnienia Impact organizuje przedsięwzięcia, które są fenomenem polskiego rynku konferencyjnego: tradycyjna formuła długich debat panelowych została zastąpiona krótkimi, dynamicznymi wystąpieniami, a agenda imponowała liczbą zagranicznych gości.

Przez 5 lat istnienia Impact zdążył wyrobić sobie renomę wysokiej rangi wydarzenia gospodarczo-politycznego. W tym roku zespół poszedł o krok dalej i wiosenna konferencja będzie wzbogacona m.in. o specjalną ścieżkę dedykowaną technologii blockchain, a także ścieżki Art, Sport oraz Women Empowerment, traktującą o sytuacji kobiet na rynku pracy i w mediach.

Podczas tego wydarzenia wystąpią wysokiej rangi speakerzy z zagranicy tacy jak Sir Leszek Borysiewicz z Cancer Research UK, David Liebers, wirusolog z Ellis Medicine, Sheila Warren ze Światowego Forum Ekonomicznego, Giles Dickson prezes europejskiego zrzeszenia branży wiatrowej WindEurope, czy Natalia Brzeziński, head of strategy w Klarnie. Dodatkowo w ścieżce art wystąpi jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia Łukasz Patelczyk, a w ścieżce sport znana wszystkim Anna Lewandowska.