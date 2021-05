Zysk operacyjny wyniósł 137 tys. zł wobec 136 tys zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,79 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 885 tys. zł rok wcześniej.

"Wyniki sprzedażowe "Lust from Beyond" są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Chcemy natomiast cały czas zwiększać zasięgi tego tytułu i rozbudowywać community, dlatego pracujemy nad wersją z niższymi ograniczeniami wiekowymi, która pozwoli nam wejść z tą grą do krajów o wysokich restrykcjach. To, co nas cieszy najbardziej, to fakt, że gra została zauważona przez Davida Jaffe, legendę gamingu z Kaliforni, nagrodzonego przez BAFTA autora serii God of War. Nawiązaliśmy z Davidem współpracę, w ramach której został on naszym konsultantem kreatywnym, a na najbliższym WZA nasi akcjonariusze zdecydują o powołaniu go do rady nadzorczej spółki. W tym czasie kontynuowana była sprzedaż naszego flagowego tytułu "Drug Dealer Simulator" - powiedział prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Na koniec kwartału w skład Grupy wchodziło 9 spółek, a najważniejsze z nich to m.in. "True Game", powołane wraz z raperami Sokołem i Małolatem skupionymi na produkcji gier o szeroko pojętej tematyce ulicznej, "Road Studio" tworzące gry osadzone w stylistyce drogi i podróży, czy też "Movie Games Mobile" zajmujące się produkcją gier mobilnych. Istotnym nowym dodatkiem do Rodziny Movie Games jest Image Games, studio założone z nagrodzonym m.in. Złotą Palmą i Złotym Lwem domem produkcyjnym Platige Image. Image Games skupi się na produkcji gier o tematyce gangsterskiej, osadzonych w różnych realiach historycznych.

"Warto dodać, że w skład naszej rodziny wchodzą również spółki, które specjalizują się nie tylko w poszczególnej tematyce, ale również w segmentach, w których wcześniej nie prowadziliśmy działalności. Przykładem jest Brave Lamb Studio, które specjalizuje się w grach Indie Premium oraz Image Games, który będzie produkował gry z segmentu AA. Mamy w portfolio również spółki portingowe, takie jak MD Games, czy Iron VR, a także akcelerator rozwoju dla niezależnych zespołów gamedevowych z Rumunii, czyli Mill Games" - dodał Wcześniak.

Jak wskazał, w portfolio produkcyjnym Rodziny Movie Games znajduje się kilkanaście produkcji w toku, które na przestrzeni najbliższych dwóch lat powinny zostać udostępnione graczom, przynosząc wartość całej grupie, ale także każdej ze spółek z osobna.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. wyniósł 6,28 mln zł wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)