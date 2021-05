Zysk operacyjny wyniósł 55,92 mln zł wobec 37,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 56,86 mln zł wobec 38,25 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA - odpowiednio: 65,12 mln zł wobec 38,62 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 174,11 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 95,02 mln zł rok wcześniej.

"W I kw. 2021 r. płatności wyniosły 169,2 mln zł i były o 78% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Głównym powodem tego wzrostu był tytuł 'Fishing Clash', dla którego płatności były wyższe o 47 mln zł, to jest 55%. Dodatkowym istotnym czynnikiem decydującym o wzroście płatności była globalna premiera w III kw. 2020 r. gry 'Hunting Clash' - przychody z niej wyniosły w I kw. 2021 r. 26,8 mln zł. W porównaniu do IV kw. 2020 r., płatności były niższe o 6%, głównie w wyniku zmniejszonych wpływów z gry 'Fishing Clash' - wpływ spadku przychodów z tego tytułu był jednak w dużej mierze kompensowany wzrostem o 14,5 mln zł płatności w grze Hunting Clash" - czytamy w raporcie.

Starsze tytuły czyli "Let's Fish" oraz "Wild Hunt" wygenerowały płatności odpowiednio o 9% i 3% większe niż w I kw. 2020 r. oraz o 3% i 3% mniejsze niż w IV kw. 2020 r., podano.

"Gra 'Wild Hunt' nie była w I kw. 2020 r. wspierana budżetami marketingowymi, ruch był zatem generowany organicznie, a wzrost przychodów jest natomiast związany z wprowadzeniem nowych eventów i optymalizacją parametrów gry" - czytamy także.

Koszty wytworzenia sprzedanych usług obejmują głównie wynagrodzenia pracowników i współpracowników spółki.

"Wzrost kosztów w I kw. 2021 wynika ze zwiększenia poziomu zatrudnienia w porównywanych okresach. W korelacji z rosnącymi względem I kw. 2020 r. przychodami, zwiększeniu uległa także kwota kosztów sprzedaży. W tej pozycji Grupa prezentuje przede wszystkim prowizje dla sklepów mobilnych oraz nakłady marketingowe. Koszty kampanii marketingowych wzrosły o kwotę 21 mln zł głównie ze względu na mającą miejsce w III kw. 2020 r. globalną premierę gry 'Hunting Clash' - wydatki marketingowe na ten tytuł wyniosły 17,4 mln zł. Wydatki na grę 'Fishing Clash' były o wyższe o kwotę 4,3 mln zł. W porównaniu z kolei do IV kw. 2020 r., koszty pozyskania płatnych użytkowników wzrosły o 7,8 mln zł, za co odpowiada gra 'Hunting Clash' (wzrost o 9,5 mln zł)" - czytamy także.

Według spółki, wzrost kosztów ogólnego zarządu w 2021 roku spowodowany jest dalszym wzmocnieniem struktur firmowych - rozbudową działów ogólnofirmowych. oraz zwiększeniem kosztów utrzymania biura.

"Dodatkowo, należy wspomnieć, że koszty ogólnego zarządu w I kw. 2021 r. zawierają kwotę 7,3 mln zł związaną z niegotówkowym programem motywacyjnym opartym o akcje (I kw. 2020: 0,1 mln zł), zatem przy wyłączeniu tych kosztów koszty ogólnego zarządu wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o kwotę 1,1 mln zł" - czytamy dalej.

W I kw. 2021 gGrupa odnotowała także dodatnie różnice kursowe w wysokości 2,6 mln zł w porównaniu do 1,7 mln w analogicznym okresie poprzedniego roku, co jest głównie związane z wyceną bilansową środków pieniężnych i rozrachunków na 31 marca 2021 roku.

"Wszystkie omówione powyżej czynniki przełożyły się na istotny wzrost wyniku netto, który to za I kw. 2021 wyniósł 52,7 mln zł i był o 17,3 mln zł (to jest o 49%) wyższy w porównaniu do I kw. 2020 r. Z kolei podstawowy miernik wyników używany przez Grupę, czyli skorygowana EBITDA, wyniósł 65,1 mln zł i był wyższy o 26,5 mln zł (to jest 69%) niż w analogiczny kwartale roku ubiegłego" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 52,24 mln zł wobec 36,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)