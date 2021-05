Zysk operacyjny wyniósł 0,13 mln zł wobec 0,37 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 0,68 mln zł wobec 0,26 mln zł rok wcześniej.

Spółka podkreśla, że w I kw. br. wypracowała niemal 650 tys. zł przepływów operacyjnych.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,54 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 3,23 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2021 r. Brand24 zwiększył do 3 610 liczbę klientów. Poziom ten pozwala spółce na generowanie przychodów, które z nadwyżką pokrywają koszty i tym samym spółka uzyskuje dodatnie wyniki finansowe" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Na koniec I kw. 2021 poziom MRR (miesięcznych powtarzalnych przychodów) Brand24 wyniósł 1,2 mln zł (+6 proc. w porównaniu z IV kw. 2020) oraz 328 zł ARPU (średni przychód od klienta), co jest kwotą najwyższą od grudnia 2019 r., wskazano w materiale.

"W marcu 2021 r. odnotowaliśmy najwyższą sprzedaż zagraniczną w historii spółki (wyłączając promocje Black Friday). Cały pierwszy kwartał wersji zagranicznej był także rekordowy pod względem CHURN-u - najlepszego w prawie 10-letniej historii firmy. Warto podkreślić, że potrafimy osiągać takie wyniki na znacznie niższym niż 2 lata temu koszcie na nowego klienta. Podnosimy także ARPU (średni przychód per klient). Zawdzięczamy to wzrostowi udziału klientów zagranicznych w strukturze sprzedaży (obecnie 62%) oraz wprowadzeniu do sprzedaży produktów premium (Custom Reports), za które klienci są w stanie zapłacić więcej" - skomentował współtwórca i prezes Brand24 Michał Sadowski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 0,11 mln zł wobec 0,41 mln zł straty rok wcześniej.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej i z sukcesem komercjalizuje narzędzie na rynku globalnym. Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

(ISBnews)