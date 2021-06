Gigantyczne amerykańskie firmy technologiczne znane jako „Krzemowa Szóstka” zostały oskarżone o zawyżenie swoich deklarowanych płatności podatkowych o prawie 100 mld dolarów w ciągu ostatniej dekady.

Krzemowa szóstka unika płacenia podatków?

Kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii Rishi Sunak wezwał światowych przywódców do poparcia nowego podatku technologicznego przed przyszłotygodniowym szczytem G7 – podaje The Guardian. Raport Fair Tax Foundation wskazał, że zaniżenia deklarowanych podatków dopuściły się takie firmy jak Amazon, Facebook, właściciel Google – Alphabet, a także Netflix, Apple i Microsoft.

Tech-giganci mogli zapłacić 96 mld dolarów mniej podatku między 2011 a 2020 niż hipotetyczne dane podatkowe, na które powołują się w swoich rocznych sprawozdaniach finansowych. W sumie firmy te zapłaciły 219 mld dolarów podatku dochodowego w ciągu ostatniej dekady, co stanowi 3,6 proc. ich całkowitego przychodu wynoszącego ponad 6 bln dolarów. Podatek dochodowy jest płacony od zysków, ale według ekspertów firmy celowo przesunęły dochody do jurysdykcji o niskich podatkach, aby zapłacić mniejszy podatek.

"Skrajnie mylące wyliczenia"

Na podstawie dokumentacji firm, raport wykazał, że Amazon – internetowy detalista i dostawca usług w chmurze prowadzony przez najbogatszego człowieka na świecie, Jeffa Bezosa – wykazał 1,6 bln dolarów przychodu przy 60,5 mld dolarów zysku i zapłacił 5,9 mld dolarów podatku dochodowego w tej dekadzie. W oparciu o międzynarodowe stawki podatkowe Amazon musiałby zapłacić 10,7 mld dolarów podatków od tych zysków – czytamy w raporcie Fair Tax Foundation.

Rzecznik Amazona zakwestionował te wyliczenia jako „skrajnie mylące”: „Amazon jest przede wszystkim sprzedawcą detalicznym, gdzie marże zysku są niskie, więc porównania do firm technologicznych, których marże zysku operacyjnego są bliższe 50 proc., nie są racjonalne” – skomentowała firma. „Amazon (…) płaci wszystkie należne podatki, jednocześnie inwestując wiele miliardów w tworzenie miejsc pracy i infrastruktury. W połączeniu z niskimi marżami, ta inwestycja w naturalny sposób spowoduje niższą stawkę podatku gotówkowego”.

Zyski trafiają do rajów podatkowych

Paul Monaghan, szef Fair Tax Foundation, powiedział, że analiza przeprowadzona przez grupę dostarczyła solidnych dowodów na to, że „unikanie płacenia podatków jest nadal zakorzenione w wielu dużych międzynarodowych korporacjach i nic innego niż gruntowna reforma międzynarodowych przepisów podatkowych nie naprawi tej sytuacji”. Monaghan dodał, że propozycje rządu USA, by zreformować globalny system podatkowy poprzez nałożenie minimalnej 15 proc. stawki podatku dochodowego od osób prawnych, mogłyby pomóc położyć kres przenoszeniu zysków do rajów podatkowych przez duże firmy.

Globalne porozumienia w sprawie podatków mogą mieć gigantyczny wpływ na takie firmy jak Amazon, Apple, Facebook, Google i Microsoft – z miliardami dodatkowych podatków płaconych na całym świecie.

Facebook (stworzony przez Marka Zuckerberga, który posiada majątek w wysokości 123 mld dolarów, zapłacił w tej dekadzie zaledwie 16,8 mld dolarów podatku dochodowego, mimo że osiągnął zyski w wysokości 133 mld dolarów i przychody w wysokości 328 mld dolarów, jak wynika z raportu.

Rzecznik Facebooka skomentował: „Wszystkie firmy płacą podatek od swoich zysków, a nie przychodów. W zeszłym roku zapłaciliśmy 4,23 mld dolarów w podatku dochodowym od osób prawnych na całym świecie, a nasza średnia efektywna stopa podatkowa w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła 20,71 proc., co jest mniej więcej zgodne ze średnią OECD”.