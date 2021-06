"Co do otrzymania pieniędzy - liczymy, że uda się to jeszcze w II kw. Kwota może być różna, na pewno to, co my zapłaciliśmy i liczymy jeszcze kilka milionów złotych zł odsetek. Kwota będzie widoczna częściowo w przychodach finansowych (odsetki) i w podatku dochodowym (na plus). Wpłynie to na zysk netto. Liczymy, że w II kw. będzie po sprawie" - powiedziała Panek podczas wideokonferencji.

W maju spółka podała, że sąd umorzył postępowanie dotyczące przejęcia Novaservis. W wyniku decyzji naczelnika UCS o uchyleniu decyzji organu I instancji w całości oraz umorzeniu postępowania, wskutek potwierdzenia prawidłowości rozliczeń spółki za 2012 rok, organ podatkowy będzie zobowiązany do zwrotu z urzędu wpłaconej przez spółkę kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Wcześniej organy podatkowe zakwestionowały działania związane z przejęciem przez spółkę w 2011 r. czeskiej spółki Novaservis a.s. Spółka poinformowała o dokonaniu płatności zobowiązania podatkowego w sprawie objętej postępowaniem w łącznej kwocie 28 081 120 zł, w tym kwoty 19 254 600 zł tytułem należności głównej oraz kwoty 8 826 520 zł tytułem odsetek obliczonych wg stanu na dzień zapłaty.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferro sięgnęły 519 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)