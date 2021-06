Środki z publicznej emisji akcji Urteste planuje przeznaczyć głównie na: prace badawczo-rozwojowe, ochronę patentową testów oraz

wyposażenie nowego laboratorium. Zapisy dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych prowadzone będą przez Dom Maklerski BOŚ w dniach 24 czerwca - 2 lipca, poinformowano.

Pomysłodawcą projektu i głównym badaczem Urteste jest prof. Adam Lesner, światowy autorytet w zakresie badań nad enzymami proteolitycznymi i chemii peptydów, który pełni w spółce rolę przewodniczącego rady naukowej, podkreślono.

"Rozwijana przez nas technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Test Urteste przy reakcji z enzymem rozpada się na dwie części i powoduje zmianę intensywności barwy moczu, która świadczy o występowaniu nowotworu u pacjenta. W centrum zainteresowanie spółki znajduje się 15 testów onkologicznych, które znajdują się na różnych etapach opracowania i dotyczą ponad 90% przypadków wszystkich chorób nowotworowych" - powiedział Lesner, cytowany w komunikacie.

Prowadzone przez spółkę prace badawczo-rozwojowe skoncentrowane są w trzech projektach:

- Panuri (rak trzustki)

- Easy-Test (rak prostaty)

- Finder (13 celów diagnostycznych), wymieniono.

Najbardziej zaawansowane są Panuri oraz Easy-Test. Obecnie w ramach obu projektów prowadzone są eksperymenty medyczne, w którym uczestniczy odpowiednio 330 i 165 ochotników. Celem prowadzonych badań jest ocena czułości i swoistości testów oraz porównanie

czułości i swoistości testów względem dostępnego na rynku markera CA19-9 u pacjentów z rakiem trzustki oraz markera PSA u pacjentów z rakiem prostaty. Celem projektu Finder jest opracowanie testów diagnostycznych dla 13 typów nowotworów takich jak: rak nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, białaczka, chłoniak, glejak, wynika także z materiału.

"Rynek testów w obszarze chorób onkologicznych, na którym jesteśmy obecni jest bardzo atrakcyjny. Według analityków wartość globalnego rynku biomarkerów nowotworowych w najbliższych latach będzie rosła średniorocznie o kilkanaście procent. Potwierdzają to również liczone w miliardach dolarów transakcje przejęć podobnych do naszej technologii, które wydarzyły się w 2020 r. i w latach ubiegłych. Naszym celem jest opracowanie taniej, nieinwazyjnej oraz prostej w interpretacji technologii o wysokich parametrach czułości i swoistości. Dotychczasowe badania wskazują, że jesteśmy na dobrej drodze do opracowania technologii spełniającej te kryteria" - dodał prezes Urteste Grzegorz

Stefański.

Przyjęty przez Urteste model biznesowy zakłada sprzedaż technologii lub udzielenie wyłącznej licencji dużemu międzynarodowemu graczowi rynkowemu. 100% obecnych akcji spółki zostało objęte 12-miesięcznymi umowami lock-up. Obecnie akcjonariuszami Urteste są: prezes Grzegorz Stefański (18% kapitału zakładowego), Tomasz Kostuch, członek zarządu (18%), prof. Adam Lesner (23,6%), dr Natalia Gruba, dyrektor ds. technologii (20,4%) oraz Fundusz Twiti Investments (20%).

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju, przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Spółka planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2021 r.

