Spółka podkreśliła, że "Fort Triumph" dzięki wstecznej kompatybilności zadziała również na PS5 i Xbox Series S|X. Muzykę do Fort Triumph skomponował nagradzany kompozytor Marco Valerio Antonini.

"Po premierze 'Fort Triumph' na Steamie w zeszłym roku, wychodzimy do graczy z propozycją konsolową. Mamy nadzieję, że wyjątkowe połączenie 'XCOM' i 'Heroes of Might and Magic III' spodoba się odbiorcom. Widzimy, że zwiększa się zapotrzebowanie na gry taktyczne na konsole i cieszymy się, że możemy zaproponować fanom gatunku propozycję utrzymaną w takim nurcie" - powiedział prezes Piotr Żygadło, cytowany w komunikacie.

Wczoraj The Farm 51 Group - z którym All In! Games wspólnie wydają "Chernobylite" - poinformował, że premiera tej gry na PlayStation 4 i Xbox One w wersji cyfrowej nastąpi 7 września br. Wersja pudełkowa gry będzie miała premierę w Ameryce Północnej 7 września, natomiast w Europie - 10 września br.

"Jestem przekonany, że 'Chernobylite' będzie jedną z najbardziej ekscytujących gier indie 2021 roku. Widzimy, że tematyka Czarnobyla budzi wśród graczy wiele emocji, widać to po wyświetleniach zwiastunów, których wyświetlenia na kanale IGN przekraczają nawet 800 tys. odtworzeni" - skomentował Żygadło.

"Chernobylite" to science-fiction survival horror RPG, osadzony w hiperrealistycznych, skanowanych w 3D pustkowiach Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Gracz będzie mógł wcielić się w postać Igora, fizyka i byłego pracownika elektrowni w Czarnobylu, który powraca do Prypeci, aby zbadać sprawę tajemniczego zniknięcia swojej narzeczonej 30 lat wcześniej. Studiem deweloperskim odpowiedzialnym za produkcję gry jest The Farm 51, a All In! Games pełni rolę wydawcy na konsole oraz współwydawcy na PC, podano w materiale.

W połowie czerwca The Farm 51 Group informowało, że premiera gry "Chernobylite" na komputerach PC nastąpi 28 lipca 2021 r., zaś na konsole PS4 i Xbox One nastąpi nie później niż do końca III kwartału br.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

