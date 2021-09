Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 47,1 mln zł wobec 28,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 158,68 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 108,08 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnięte w pierwszej połowie 2021 roku przychody wyniosły 159 mln zł, co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoznania w wyniku 305 lokali (w okresie porównywalnym, tj. w półroczu zakończonym 30 czerwca 2020 roku, było to 267 lokali). Wynik ten jest ściśle skorelowany z harmonogramem realizacji poszczególnych inwestycji. Wartości procentowe wskaźników, takich jak marża brutto, marża zysku ze sprzedaży, marża EBIT oraz marża zysku netto uległy poprawie, co było spowodowane przyrostem ilości mieszkań rozpoznanych w wyniku i skutkowało wzrostem przychodów. Potencjał rozpoznań w całym 2021 roku wynosi 853 lokale i na koniec czerwca 2021 roku został zrealizowany w 36%" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 46,9 mln zł wobec 56,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2020 r. sprzedała 463 lokale.

