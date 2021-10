Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 18,1 mln zł wobec 26,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,86 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 86,38 mln zł rok wcześniej.

Grupa Pozbud zanotowała w pierwszej połowie 2021 roku blisko 92 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Analizując porównywalne dane w zakresie wypracowanych wyników finansowych (korekta wyników I poł. 2020 o zdarzenia typu one-off) widać, iż Grupa Pozbud poprawiła również marże, dzięki czemu zyski wzrosły mocniej niż przychody. W takim ujęciu wynik EBITDA był o około 15% wyższy rok do roku (22,1 mln zł), a zysk netto wzrósł o około 48%, do 15 mln zł, podano w komunikacie.

"Pierwsza połowa bieżącego roku pokazała efekty działań optymalizacyjnych, trwających od połowy zeszłego roku. Zaraportowalibyśmy bowiem jeszcze wyższe wyniki, gdyby nie strategicznie słuszny rozwój produkcji drewnianych drzwi i okien dla deweloperów mieszkaniowych. Współpracujemy w tym obszarze w modelu, w którym nie tylko dostarczamy stolarkę, ale również ją montujemy. W rezultacie notujemy przesunięcie czasu fakturowania i rozpoznania przychodów nawet o kilka miesięcy wobec czasu produkcji, ponosząc na bieżąco koszty. Możemy pochwalić się tym, że eksport naszej stolarki do USA wzrósł o 85% r/r" - powiedział prezes Łukasz Fojt, cytowany w komunikacie.

"Stawiamy na rozwój segmentu przemysłu kolejowego oraz OZE, które to segmenty powinny stać się wiodącymi obszarami aktywności biznesowej Grupy Pozbud. W pierwszym segmencie podpisaliśmy już w konsorcjum z naszym partnerem dwie umowy z PKP Intercity na 70,6 mln zł, a zarząd został wzmocniony doświadczonym menedżerem przemysłu kolejowego przez powołanie pana Pawła Piotrowskiego. W drugim obszarze zawarliśmy dopiero co porozumienie co do budowy w Polsce fabryki magazynów energii dla odbiorców europejskich, a naszymi partnerami została globalnie działająca firma technologiczna Durapower oraz specjalizująca się w rozwiązaniach typu IIoT firma Elmodis. To właśnie magazyny energii mogą zdeklasować wielkością generowanych zysków resztę naszych obszarów biznesowych" - dodał Fojt.

W segmencie stolarki otworowej Pozbud do tej pory bazował w dużym stopniu na działalności handlowej i podwyższaniu wartości dodanej zakupionych półproduktów, podczas gdy obecnie skupia się na wzroście marży w oparciu o własne wyroby gotowe. W 2020 roku sprzedaż wyrobów własnych miała wartość 22 mln zł, w bieżącym roku celem spółki jest osiągnięcie poziomu 35 mln zł, a finalnie w pięć lat ma przekroczyć próg 100 mln zł. Grupa Pozbud zakłada zwiększenie sprzedaży produktów klasy premium, zwiększenie sprzedaży drzwi zewnętrznych oraz wznowienie sprzedaży drzwi wewnętrznych, podano także.

"Z kolei w segmencie usług budowlanych Pozbud zakłada udział w kolejnych kontraktach infrastrukturalnych w ramach budownictwa kolejowego, jakie są przewidziane do realizacji do roku 2030. Spółka liczy, że uzyskanie referencji na prowadzonym obecnie kontrakcie GSM-R (721 mln zł) umożliwi wzięcie udziału w realizacji inwestycji PKP PLK do roku 2040, które mają mieć wartość przekraczającą 250 mld zł" - czytamy także.

W segmencie modernizacji wagonów kolejowych Grupa Pozbud podpisała pierwsze umowy o wartości 70,6 mln zł z PKP Intercity na modernizację 14 wagonów. Łącznie złożono oferty dotyczące 130 wagonów na kwotę 590 mln zł, firma czeka na rozstrzygnięcia. Pozbud planuje udział w kolejnych postępowaniach przetargowych organizowanych w ramach realizacji Planu rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030, zakładającego inwestycje, w tym inwestycje taborowe, na poziomie 19 mld zł. Zaangażowanie w transport kolejowy, którego rozwój pozwoli na zmniejszenie śladu węglowego, jest zbieżne z priorytetami proekologicznymi Grupy Pozbud, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 0,1 mln zł wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Pozbud specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)