"TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że jednostkowe przychody spółki liczone narastająco od 1 stycznia 2021 r. przekroczyły 1 mld zł, tym samym zrealizowane zostały w 100% główne cele finansowe przyjętej przez zarząd TIM S.A. 'Strategii średnioterminowej TIM S.A. na lata 2019 -2021', tj. osiągnięcie do 2021 roku rocznych przychodów spółki na poziomie co najmniej 1 mld zł oraz rentowności EBITDA nie niższej niż 3,6%" - czytamy w komunikacie.

"Od marca 2021 roku każdy miesiąc zamykamy na poziomie ponad 100 mln zł. We wrześniu po raz pierwszy przekroczyliśmy 120 mln zł, a rozwój naszego e-commerce pozwala nam zakładać dalszy dynamiczny wzrost przychodów w kolejnych miesiącach. Intensywnie pracujemy nad strategią rozwoju na kolejne lata, którą zamierzamy ogłosić na początku przyszłego roku. Jestem przekonany, że zapisane w niej nowe, ambitne cale, pozwolą rozwijać się jeszcze dynamiczniej zarówno TIM-owi, jak i całej Grupie TIM" - powiedział prezes Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.

Portfolio produktów dostępne dla kupujących na TIM.pl wzrosło z ponad 11 tys. w momencie startu sprzedaży online w 2013 r. do ponad 276 tys. na koniec I półrocza 2021 r., z czego 125 tysięcy stanowią produkty z określoną dostępnością w zakresie liczby sztuk oraz czasu realizacji zamówienia, podano także.

Wcześniej spółka osiągnęła cel osiągnięcia rentowności EBITDA na poziomie min. 3,6%.

"Jednostkowa rentowność EBITDA TIM-u już dawno przekroczyła cel określony w strategii i za ostatnie 12 miesięcy wynosi średnio aż 7,5%. Tak dobra kondycja finansowa pozwala na dalszy efektywny i dynamiczny rozwój spółki, jak i całej Grupy TIM. Z pewnością cieszy także akcjonariuszy, z którymi dzielimy się wypracowanymi zyskami. Za ostatnie trzy lata obrotowe w formie dywidendy wypłaciliśmy już niemal 90 mln złotych" - powiedział członek zarządu i dyrektor ds. finansowych TIM Piotr Tokarczuk.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 064,87 mln zł w 2020 r.

