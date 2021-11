Reklama

"Analitycy zaczęli zgodnie pisać o 1,5 mld zł i naszą ambicją jest wpisać się w te analityczne prognozy. Liczcie się, że istotnie przebijemy kwotę 1 mld zł inwestycji w tym roku" - powiedział prezes Piotr Krupa podczas konferencji prasowej.

"Naszą ambicją jest sprostać tym oczekiwaniom analityków w tym roku i w przyszłym" - dodał członek zarządu Michał Zasępa, odnosząc się do wartości 1,5 mld zł inwestycji.

Ocenił, że ten cel na 2022 r. jest "ambitny", a na 2021 r. - uwzględniając to, co już spółka wie - jest to cel bardziej "realistyczny" niż "ambitny".

Kruk w trzech kwartałach 2021 r. zainwestował 935 mln zł, tj. więcej o 728% r/r. Kruk inwestował głównie w portfele detaliczne niezabezpieczone przede wszystkim w Polsce, ale również we Włoszech, Hiszpanii, Rumunii, Czechach i na Słowacji.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

