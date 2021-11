Dzięki tej inwestycji spółka pokryje w 75% krajowe zapotrzebowanie na ten produkt. Inwestycja o wartości ok. 400 mln zł przyczyni się do wzrostu zysku operacyjnego EBITDA firmy o ponad 50 mln zł rocznie. Integralną częścią kompleksu jest także pierwszy polski hub wodorowy o mocy 350 ton czystego wodoru rocznie.

Reklama

"Ta inwestycja zamyka cały łańcuch innych produktów, które tu wykonujemy. Instalacja powstała w ciągu dwóch bardzo trudnych lat, wiążących się z wieloma ograniczeniami. Nie tylko zabezpiecza ona produkcję glikolu, ale również będziemy tu produkować wodór w klasie automotive, wykorzystywany w transporcie miejskim. W ostatnich latach zainwestowaliśmy w Orlen Południe ok. 800 mln zł, co pozwoliło tę spółkę wzmocnić i ustabilizować" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas otwarcia instalacji.

Zielony glikol to wysokomarżowy bioprodukt, czysty i bezpieczny dla środowiska. Jest on wykorzystywany na szeroką skalę, m.in. w medycynie, kosmetyce, czy przemyśle spożywczym. Może być też zastosowany w lotnictwie jako środek do odmrażania i odladzania samolotów. Orlen Południe będzie wytwarzać 30 tys. ton ekologicznego glikolu rocznie. To o 10 tys. ton więcej od jedynej tego typu instalacji w Europie, która zlokalizowana jest w Belgii.

Do produkcji ekologicznego glikolu wykorzystana zostanie gliceryna, otrzymywana w Trzebini jako produkt uboczny w procesie wytwarzania biodiesla. Odbiorcami glikolu będą, oprócz polskich firm, także zagraniczne przedsiębiorstwa. Na inwestycji skorzystają również inni polscy producenci biodiesla, z którymi spółka rozpocznie współpracę w zakresie dostaw gliceryny.

Nowa inwestycja wzmocni pozycję Orlen Południe na krajowym rynku biokomponentów, ale również jako pracodawcy w regionie. W instalacji glikolu powstało kilkadziesiąt miejsc pracy. Spółka zatrudnia obecnie ponad 670 osób, z czego przeszło połowę w trzebińskiej rafinerii.

Budowa instalacji do produkcji zielonego glikolu rozpoczęła się jesienią 2019 roku i została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. Jej wykonawcą jest konsorcjum, które tworzą dwie polskie firmy: Technik Polska i Biproraf.

Integralną częścią instalacji glikolu jest pierwszy w Polsce hub wodorowy, w którym roczna produkcja wodoru wyniesie 16 Nm3, z czego aż 75% będzie przeznaczone do produkcji glikolu, a pozostałe 25%, po doczyszczeniu, jako paliwo wodorowe. Moce produkcyjne hubu wyniosą 350 ton rocznie czystego wodoru jakości automotive.

Paliwo z Trzebini docelowo będzie zasilać flotę komunikacji miejskiej w Krakowie i aglomeracji śląskiej. Koncern podpisał w tej sprawie listy intencyjne o współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie i Krakowskim Holdingiem Komunalnym oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. W przyszłości Orlen Południe będzie dysponować także mobilną stacją tankowania paliwa wodorowego. Strategiczne inwestycje realizowane w Trzebini są konsekwencją stabilnej, bardzo dobrej sytuacji finansowej Orlen Południe. W ciągu 9 miesięcy tego roku przychody spółki wyniosły ok. 2,4 mld zł, czyli blisko 200 mln zł więcej niż w całym 2019 roku i ponad 500 mln zł więcej niż w naznaczonym pandemią 2020 roku. Orlen Południe notuje w tym roku także rekordowy zysk netto, który po trzech kwartałach wynosi 108 mln zł, podała spółka.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.