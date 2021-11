Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 9,36 mln zł wobec 24,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 279,68 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 265,23 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 36,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 883,85 mln zł w porównaniu z 706,12 mln zł rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 96,2 mln zł wobec 78,5 mln zł rok wcześniej, a marża EBITDA odpowiednio 10,9% i 11,1%.

Grupa Sanok Rubber Company zanotowała w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku prawie 884 mln zł przychodów (+25% r/r), co pomimo presji otoczenia biznesowego pozwoliło na wypracowanie 49,2 mln zł zysku operacyjnego (+52% r/r) i zwiększenie rentowności na tym poziomie o 1 pkt proc., do 5,6%. Z kolei na poziomie EBITDA marża utrzymała się blisko 11%, co przełożyło się na ponad 96 mln zł wyniku EBITDA (+22% r/r) i 36,8 mln zł zysku netto (+19% r/r). W samym trzecim kwartale br. Grupa Sanok Rubber zanotowała wzrost przychodów o 5% r/r, do 297,7 mln zł, jednak - m.in. przez efekt wysokiej bazy - w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku zyski spadły w tempie dwucyfrowym, podkreślono.

"Za nami wymagający kwartał, w którym mocno odczuliśmy presję kosztową surowców i energii, a także funduszu płac. Dlatego też 25 mln zł kwartalnego zysku EBITDA oceniamy bardzo pozytywnie. Przyczyniła się do tego bardzo dobra sytuacja w sektorze budowlanym i w przemyśle. Czwarty kwartał nie zapowiada się również jako łatwy z uwagi na kontynuowane zawirowania w dostępności komponentów (w szczególności półprzewodników), co oznacza możliwość dalszych przestojów produkcyjnych w segmencie automotive, odpowiadającym w minionych trzech kwartałach za 57% naszych skonsolidowanych przychodów" - powiedział prezes Piotr Szamburski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 48,73 mln zł wobec 46,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 976 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)