"Docelowo chcielibyśmy, aby gra 'Fishing Clash' była dostępna w Chinach na kilkunastu platformach. Jest obecnie dostępna na chińskim iOS i wchodzi na pierwsze lokalne platformy streamingowe Androida czyli Bilibili and Momoy. Jak będą do nas spływały dane to będziemy je analizować. Niemniej, Android ma na tamtym rynku 75-proc. udział" - powiedziała członek zarządu Anna Idzikowska podczas wideokonferencji.

Dodała, że gra w Chinach osiągnęła około 1,2 mln pobrań w pierwszych trzech miesiącach obecności na tym rynku.

"Jeżeli chodzi o grę 'Airliner Commander', to działania marketingowe rozpoczniemy po integracji naszych narzędzi ze spółką Rortos i zakładamy, że to będzie w grudniu może w styczniu" - dodała Idzikowska.

Spółka planuje w pierwszej połowie 2022 roku soft launch czterech nowych tytułów, w tym dostosowanej do amerykańskich użytkowników gry sportowej - "Football Elite".

"Soft launch nowej gry 'Undead Clash' planujemy na II kw. 2022 r. Wcześniej, bo w I kw. zakładamy soft lunch gry 'Warplanes' produkcji naszej spółki Rortos. Jest to symulator lotów. Zakładamy, że gra 'Football Elite' pojawi się w I połowie 2022 r. Natomiast gra naszego zespołu z Warszawy 'Magical District' będzie w soft lunchu w II kw. 2022 r., a ich druga produkcja - 'Project Osaka' zakładamy, że pojawi się raczej już w drugiej połowie 2022 r." - powiedział head of product strategy Wojciech Gattner.

Prezes Maciej Zużałek powiedział, że spółka jest gotowa na kolejne ewentualne przejęcie na rynku. "W tej chwili rozmawiamy z firmami i te rozmowy są na różnym etapie. Może się jeszcze wiele zmienić, więc na obecnym etapie nic więcej nie możemy zakomunikować" - dodał prezes.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

