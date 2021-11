Reklama

Orphinic zebrał już 11 mln na rozwój w 1. rundzie finansowania, teraz uruchamiana jest kolejna runda (pre-IPO), podano.

"Obecnie trwa druga runda finansowania, w trakcie której chcemy pozyskać na dalszy rozwój 30 mln złotych, by poszerzyć portfolio projektów i pod koniec 2022 roku zadebiutować na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych" - powiedział wiceprezes Orphinic Scientific dr Artur Płonowski, cytowany w komunikacie.

Jak wskazał, model działania - dzięki odpowiednio skonstruowanemu portfelowi inwestycyjnemu zawierającemu projekty o bardzo zróżnicowanym ryzyku - zakłada, że inwestorzy otrzymają co najmniej dwu- lub trzykrotny zwrot przekazanych środków, zaś przy optymistycznym scenariuszu - kilkunastokrotny.

"Projekty wyszukujemy dzięki wykorzystaniu sieci kontaktów i think tanku medycznego Health Policy Network CEE, współpracy z uniwersytetami oraz zaangażowaniu sztucznej inteligencji (AI). Przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i budowie specjalnych algorytmów wyszukiwawczych Orphnic kooperuje z AI Rev, polsko-amerykańską firmą stworzoną przez jednego ze światowej klasy specjalistów z dziedziny AI - Marka Bardońskiego, który ma na koncie współpracę m.in. z NASA, Microsoft, czy CERN" - powiedział prezes Orphinic Scientific dr Adam Kruszewski.

W portfelu firmy jest obecnie 8 projektów: część w fazie badań klinicznych, z których firma będzie mogła wyjść w 2023 r. oraz aktywa w fazie przedklinicznej kreujące długoterminową wartość spółki. Jeden tych projektów to Tramag, czyli przeciwbólowy opioid, który znacząco zredukuje skutki uboczne długoterminowego przyjmowania tego rodzaju leków. Inny projekt to specjalna igła do biopsji prostaty, która dzięki pokryciu antybiotykami zminimalizuje ryzyko zakażeń, czy Ambulero - terapia genowa, która ma pomóc osobom cierpiącym na chorobę Bürgera (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń krwionośnych), wymieniono.

"Nasz model działania zyskał już uznanie inwestorów. Polega on na tym, że skracamy czas dotarcia na rynek obiecujących i innowacyjnych projektów medycznych, które wyszukujemy, a następie wspieramy finansowo i merytorycznie ich rozwój oraz pomagamy w wypłynięciu na szerokie wody" - powiedział także prezes.

Jak zaznaczył prezes, model działania, który można opisać w skrócie jako "hedgingową firmę biotechnologiczną specjalizującą się w dostarczaniu gotowych do wytwarzania dla rynku technologii medycznych" - choć rzadki w Europie, znany jest dobrze w USA.

"Tam Nasdaq bardzo dobrze wycenia działalność takich podmiotów, jak Roivant, Bridge Bio czy Bio Heaven. Różnimy się jednak od tamtych modeli tym, że nie kupujemy całych firm, ale wchodzimy we współpracę z ich właścicielami. Nasze zaangażowanie zależy od tego, na jakim etapie zaawansowania jest dany projekt" - podsumował Kruszewski.

Firma Orphinic Scientific S.A. powstała w 2019 roku jako pierwsza polska spółka portfelowa biotech tworząca innowacyjne rozwiązania dla chorób sierocych (rzadkich) i innych wskazań o znaczących i niezaspokojonych potrzebach medycznych w fazie badań klinicznych.

