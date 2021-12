Około 9:30 kurs akcji spółki rósł o 0,9% do 23,2 zł.

STS Holding jest 429. spółką notowaną na głównym rynku GPW oraz 15. debiutem na tym rynku w 2021 r.

Całkowita wielkość oferty to ok. 1,1 mld zł, natomiast kapitalizacja spółki wynikająca z ceny ostatecznej akcji oferowanych to ok. 3,6 mld zł.

Wcześniej inwestorzy nabyli 46 874 998 akcji, czyli 30% kapitału zakładowego STS Holding. Średnia redukcja zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych wyniosła ok. 87,2%. Mateusz Juroszek wraz z rodziną utrzymuje 70% akcjonariatu w spółce.

"Pierwszy dzień notowań akcji STS Holding na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to zwieńczenie wielomiesięcznej wytężonej pracy całego zespołu grupy, jak i naszych partnerów, którzy wspierali nas w tym wymagającym procesie. Cieszymy się, że osiągnęliśmy nasz strategiczny cel, jakim jest debiut akcji na GPW. Silny popyt ze strony inwestorów, który odnotowaliśmy podczas IPO, świadczy o jakości naszego biznesu. Teraz koncentrujemy się na dalszym zwiększaniu wartości Spółki dla wszystkich akcjonariuszy. Nasz unikalny model biznesowy i przemyślana strategia będą nadal umacniać naszą pozycję lidera w branży bukmacherskiej" - powiedział prezes STS Holding Mateusz Juroszek.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych.

(ISBnews)