Reklama

"Obserwujemy spółki oferujące rozwiązania VR. Mieliśmy ostatnio dwa spotkania z reprezentantami tej branży. Widzimy w niej spory potencjał rozwoju, ale chociażby urządzenia wirtualnej rzeczywistości nadal nie są na etapie, w którym są one atrakcyjne dla użytkowników końcowych, co wpływa na tym etapie do potencjał sektora" – powiedział Jedynak podczas czatu PB.

Prezes JR Holding January Ciszewski dodał, że w 2022 widzi bardzo duży potencjał w segmencie magazynów energii i pomp ciepła.

"Mamy tu firmę Lasertec i nadzieje, że w przyszłym roku dużo pokaże. Magazyny energii i pompy ciepła są na etapie jak fotowoltaika w 2016. Mocno na to stawiamy z nadziejami na duży sukces" – dodał prezes.

Oczekuje ponadto przełomowego roku dla Ongeno, które ma wejść w okres komercjalizacji terapii stwardnienia rozsianego, co ma być dla tej spółki przełomem w rozwoju.

"Liczymy, że w naszym portfelu będzie kilka jednorożców i mówię to na poważnie. Uważam, że wybrane firmy naszego portfela mają taki potencjał i szukamy dalej" – stwierdził Ciszewski.

Według jego słów, obok Ongeno na krótkiej liście potencjalnych kandydatów na unicorny są Saule Technologies (produkty na bazie perowskitów) i SatRevolution (technologie kosmiczne).

Jak zaznaczył zarząd, JR Holding dysponuje "sporymi środkami" na kolejne inwestycje.

"Ogłaszaliśmy w strategii, że JRH posiadał kilkanaście nieruchomości po poprzedniej działalności. Zostały one w większości sprzedane. Teraz pozostałe dwie są wystawione na sprzedaż i są na nie chętni. Mamy spore środki dzięki temu. Dodatkowo finansowanie zapewniły częściowe wyjścia z niektórych inwestycji. Nie sprzedaliśmy jednak żadnej akcji Columbusa" – dodał prezes JRH.

Z kolei Jedynak dodał, że dotychczasowy skup akcji własnych przez JR Holding będzie kontynuowany.

JR Holding ASI to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej, biotechnologicznej i nowoczesnych mediów. Zgodnie ze strategią, firma zamierza osiągnąć do końca 2022 r. wartość aktywów w portfelu inwestycyjnym na poziomie 3 mld zł, rozpocząć pierwsze inwestycje w spółki zagraniczne i globalne, a także, w latach 2021-2022, zainwestować 200-500 mln zł m.in. w projekty z obszaru Digital Business. Spółka rozpoczęła proces przenoszenia notowań z NewConnect na główny rynek GPW.

(ISBnews/ISBtech)