PIE przekazał w najnowszym wydaniu Tygodnika Gospodarczego, że globalnym liderem eksportu zabawek są Chiny. Polska jest na dziewiątym miejscu, z udziałem 1,7 proc. W Unii Europejskiej wyprzedzają nas Czechy, Niemcy i Holandia.

Dodano, że w naszym kraju wciąż produkowane są zabawki, m.in. zestawy i zabawki konstrukcyjne (np. klocki), modele redukcyjne (kopie rzeczywistych obiektów), pluszaki, układanki (z drewna i innych materiałów), samochodziki i podobne zabawki poruszane pedałami oraz lalki. "W polskim eksporcie nie wszystkie zabawki są rodzimej produkcji, dynamicznie rośnie też import zabawek, a ich część jest reeksportowana do innych krajów" - wskazano.

Z tygodnika dowiadujemy się, że 2020 rok był rekordowy pod względem wartości eksportu zabawek klasycznych. Według danych GUS wysłaliśmy za granicę zabawki warte 807,8 mln euro i było to o 118,3 mln euro więcej (o 17,2 proc.) niż w 2019 r. i ponad dwa razy więcej niż w 2015 roku.

Zdaniem analityków PIE w 2021 roku z pewnością uda się pobić zeszłoroczny rekord. Wskazano, że w ciągu dziesięciu miesięcy br. wartość eksportu zabawek z Polski wyniosła 764,5 mln euro, co oznacza wzrost o 26,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. "W dobie wszechobecnej elektroniki, komputerów, tabletów i smartfonów wynik ten należy uznać za spory sukces" - podkreślono.

W okresie styczeń-październik 2021 r. polskie zabawki dotarły do 138 państw na wszystkich kontynentach, choć państwa UE odpowiadały za 87 proc. zagranicznej sprzedaży. Największym odbiorcą polskich zabawek, z udziałem na poziomie 39,5 proc., były Niemcy. Duże znaczenie miały też Czechy z 10,8 proc. udziałem, Węgry (5,9 proc.), Francja (4,4 proc.), Austria (4,3 proc.) oraz Włochy, Hiszpania i Belgia. Największymi odbiorcami spoza UE były USA (4,5 proc.), Wielka Brytania oraz Rosja.

PIE wskazał, że oprócz zabawek klasycznych, Polska jest też ważnym eksporterem "cyfrowych zabawek", czyli konsol i sprzętu do gier. W 2020 r. Polska była trzecim po Chinach i Japonii największym światowym eksporterem takich produktów (7-proc. udział). Wartość polskiego eksportu konsol i sprzętu do gier w 2020 r. wyniosła blisko 1,4 mld euro, co oznaczało wzrost o 22 proc. w porównaniu do 2019 r.