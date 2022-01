Reklama

"Podpisane z początkiem stycznia dwie umowy inwestycyjne są wynikiem negocjacji prowadzonych jeszcze podczas jesiennej rundy crowdfundingowej, kiedy to start-up Holo4Med z powodzeniem zebrał ok. 1,8 mln zł. Teraz w start-up 1,3 mln zł zainwestował fundusz Augebit FIZ – podmiot blisko związany z panem Tadeuszem Wesołowskim, który znany jest z zainteresowania sektorem ochrony zdrowia. Ponadto, Holo4Med pozyskał dodatkowe 0,5 mln zł od dużego inwestora prywatnego. W sumie spółka pozyskała z rynku blisko 3,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Nowi inwestorzy, to dla nas nie tylko wyraz zaufania z ich strony oparty na analizie naszych dotychczasowych dokonań, ale także wiara w to, że opracowana przez nas technologia to przyszłość nowoczesnej opieki medycznej" - powiedział CTO i członek zarządu Holo4Med Bartłomiej Przybylak, cytowany w komunikacie.

Startup rozwija projekt HoloMIAI wykorzystywany w zabiegach termoablacji stosowanej między innymi przy walce z nowotworami. Rozwiązanie z zakresu nawigacji obrazowej zostało już zastosowane podczas 30 zabiegów przeprowadzanych przez czołowe medyczne jednostki akademickie w Polsce. Pozyskane od inwestorów środki pozwolą na rozwój technologii HoloMIAI wraz z pilotażowymi wdrożeniami na całym świecie. Spółka rozpoczęła poszukiwania partnerów na terenie Europy Zachodniej, USA, Emiratów Arabskich i w Singapurze, aby kontynuować prace badawczo-rozwojowe, a także rozpocząć proces certyfikacji przygotowanego produktu.

"Ostatni kwartał ubiegłego roku był dla nas niezwykle intensywny i już dziś możemy powiedzieć, że 2022 rok to czas na skalowanie naszego biznesu" – dodał prezes Robert Król, cytowany w komunikacie.

"Plany Holo4Med są bardzo ambitne, a współpraca i partnerstwa z firmami takimi jak Microsoft czy LabVantage pokazują, że rozwiązania dostarczane przez spółkę są traktowane bardzo poważnie przez liderów rynku. Po przekształceniu w spółkę akcyjną start-upu rozważamy przeprowadzenie jej debiutu na głównym parkiecie warszawskiej giełdy" – podsumował prezes Grupy TenderHut Robert Strzelecki.

Holo4Med to działający w sektorze MedTech innowacyjny startup, który powstał jako spin-off w technologicznej grupie TenderHut. Spółka dostarcza rozwiązania przeznaczone dla branży medycznej, w oparciu o tworzone przez siebie innowacje wykorzystujące między innymi technologie AI, Azure Communication Services czy Mixed Reality.

(ISBnews)