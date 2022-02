Reklama

Reklama

"Przejście przez proces certyfikacji jest potwierdzeniem jakości naszych usług i 'zieloności', jaką oferujemy naszym klientom. Spełnianie warunków zgodności z krajowymi i międzynarodowymi normami oraz tworzenie najkorzystniejszej i w 100% opartej na źródłach OZE oferty na produkty energetyczne było naszym celem od samego początku istnienia spółki. Uzyskana certyfikacja to potwierdza i daje gwarancję najwyższej jakości usług" - powiedział członek zarządu odpowiedzialny za rynek B2B w Polenergii Sprzedaż Marcin Frątczak, cytowany w komunikacie.

Polenergia Sprzedaż uruchomiła standard Energia 2051 już w czerwcu 2021 r., jednak dziś został on potwierdzony niezależnym audytem przeprowadzonym przez ekspertów TÜV SÜD.

"TÜV SÜD Polska już od ponad 10 lat certyfikuje klientów korzystających z odnawialnych źródeł energii w Polsce. To znak czasu, że do tej grupy dołącza producent energii elektrycznej. Cieszymy się, że możemy wspólnie z Polenergia Sprzedaż działać na rzecz walki ze zmianami klimatu, wspierając czystą, bezemisyjną produkcję energii elektrycznej. Wpisuje się to w nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, wytwarzania i wykorzystywania energii z OZE czy zielonego wodoru" - skomentował Artur Labus, dyrektor Działu Usług dla Przemysłu w TÜV SÜD Polska.

Polenergia to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działająca jako spółka holdingowa dla jej zależnych spółek operacyjnych działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Grupa Polenergia jest wspólnie kontrolowana przez panią Dominikę Kulczyk oraz spółkę Brookfield Asset Management Inc. z siedzibą w Kanadzie.

(ISBnews)