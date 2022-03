Reklama

"Noobz From Poland, deweloper gier strategicznych, ogłasza, że najnowszy tytuł będzie pierwszym na świecie strategicznym Metaversem opartym o współczesne pole bitwy. Blockchain oraz NFT mogą stać się rewolucją na skalę pojawienia się internetu. Chcemy podjąć to wyzwanie i wejść w ten rynek wcześnie. Przekażemy bardziej szczegółowe informacje dotyczące pierwszego strategicznego Metaversu w nieodległej przyszłości. Wstrzymujemy się ze względu na sytuację na Ukrainie"- powiedział prezes Noobz From Poland Jarosław Kotowski, cytowany w komunikacie.

Spółka stworzy grę we współpracy z takimi osobami, jak Rafał Zaorski z (BigShortBets.com), Krzysztof Perdek (Uniqly.io) oraz Jacek Gadzinowski (były dziennikarz Secret Service).

"Jesteśmy niezwykle dumni, że przy naszej najnowszej grze, której tytuł ogłosimy wkrótce, będziemy współpracować z tak renomowanymi partnerami. Ich ogromna wiedza i doświadczenie przy nowych technologiach oraz gamingu pomogą nam w pełni wykorzystać potencjał NFT i Metaverse. Myślę, że pozwoli nam to w dotarciu do znacznie szerszego grona graczy" - dodał prezes.

Zespół Noobz from Poland został w ostatnim roku znacznie wzmocniony poprzez dołączenie doświadczonych developerów. Obecnie w spółce kluczowe stanowiska produkcyjne zajmują weterani branży, którzy pełnili ważne role w najlepszych polskich studiach, podano także.

Noobz from Poland to polski producent gier, założony w 2016 roku. Pierwszą grą, stworzoną przez Noobz from Poland, jest "Total Tank Simulator". Spółka zadebiutowała na NewConnect 13 lipca 2021 r.

