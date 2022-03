Kłopoty z dostawami półprzewodników, niezbędnych m.in. w systemach sterowania pracą silnika oraz systemach bezpieczeństwa, są powodem przerw w produkcji od miesięcy. Pandemia rozregulowała światowy rynek tego produktu, a problemy odczuwają np. firmy z branż motoryzacyjnej, elektronicznej, telekomunikacyjnej czy artykułów gospodarstwa domowego w wielu krajach.

Reklama

Z powodu braku komponentów tyska fabryka, w której wytwarzane są głównie fiaty 500, wstrzymała produkcję w lipcu ub. roku. Udało się wznowić ją na pewien czas przed tradycyjną przerwą urlopową w zakładzie na przełomie lipca i sierpnia. Jednak także po przerwie dostawy półprzewodników były nieregularne, stąd kilkudniowe przestoje w sierpniu. Kolejny miał miejsce we wrześniu.

Reklama

"Zakład w Tychach nie pracuje produkcyjnie w tym tygodniu ze względu na brak komponentów elektronicznych. Przerwa planowana jest do końca tygodnia" - powiedział w poniedziałek PAP rzecznik należącej do koncernu Stellantis spółki FCA Poland Rafał Grzanecki. Okazuje się, że choć dyrekcja zakładu stara się przywrócić ciągłość dostaw półprzewodników, wciąż są one nieregularne.

W przerwach pracownicy wykorzystują zaległe urlopy lub otrzymują wynagrodzenie za czas przestoju, określone w układzie zbiorowym pracy.

Głównym wytwarzanym w Tychach modelem samochodu jest fiat 500 - w minionych 15 latach wyprodukowano 2,5 mln egzemplarzy tego auta, co czyni go najpopularniejszym modelem w historii tyskiej fabryki.

W końcu 2020 r. koncern Fiat Chrysler Automobiles (obecnie, w wyniku połączenia z Grupą PSA - koncern Stellantis) ogłosił program inwestycji w tyskiej fabryce. Ma on wytwarzać nowe, hybrydowe i elektryczne samochody marek jeep, fiat i alfa romeo, a seryjna produkcja pierwszego z trzech nowych modeli miała rozpocząć się w drugiej połowie 2022 r.

Spółka FCA Poland to największa ze spółek Grupy Fiat Chrysler Automobiles w Polsce, a jej tyski zakład należy do najnowocześniejszych fabryk samochodów na świecie. Obecnie zakład jest częścią koncernu Stellantis, powstałego w ub. roku z połączenia grup FCA i PSA.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ pad/