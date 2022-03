Jak poinformowała na swojej stronie internetowej firma, zakończyła operacyjne czynności konieczne do zamknięcia salonów w Rosji i we wtorek został zamknięty ostatni z nich. Tym samym, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, od środy wszystkie sklepy marek należących do LPP na rynku rosyjskim będą zamknięte - zaznaczyło LPP.

4 marca, uwzględniając ograniczenia nałożone na Rosję przez UE, LPP podjęło decyzję o zawieszeniu działalności operacyjnej w Rosji, w tym o zatrzymaniu rozwoju swoich marek w tym kraju, oraz wstrzymaniu dostaw towarów do Rosji. Firma zamknęła także sprzedaż internetową wszystkich swoich marek.

LPP jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do indeksu MSCI Poland. Sprzedaje kolekcje na 25 rynkach stacjonarnych, posiada sieć ponad 2 tys. salonów sprzedaży. Jak informuje LPP, firma dystrybuuje rocznie przeszło 259 mln sztuk odzieży na trzy kontynenty, zatrudnia 27 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki.