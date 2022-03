Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 106,61 mln zł wobec 75,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 830,5 mln zł w 2021 r. wobec 519,09 mln zł rok wcześniej.

"W 2021 r. Grupa Ferro zanotowała wysokie, dwucyfrowe dynamiki sprzedaży zarówno na kluczowych rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim. W Polsce sprzedaż uległa podwojeniu r/r do 382,7 mln zł, a na rynkach zagranicznych zwiększyła się o ponad 30%. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w 2021 za 54% przychodów grupy. Najwyższą dynamikę przychodów w 2021 r. odnotowały Węgry (+57%) i Rumunia (+32%), która jest największym rynkiem zagranicznym Grupy. Istotnie wzrosła także sprzedaż w Czechach (+20% r/r) - rynku dojrzałym, będącym drugim pod względem sprzedaży rynkiem zagranicznym grupy. Bardzo dobry wynik osiągnęła także Słowacja (+8% r/r), pomimo że przez długi czas pozostawała pod wpływem surowych restrykcji związanych z pandemią. Najmłodsze rynki grupy obejmujące m.in. kraje bałtyckie i Bałkany, ujęte w segmencie geograficznym 'pozostałe', zwiększyły przychody do 85 mln zł, tj. o 75% r/r" - czytamy w komunikacie.

Na bardzo wysoki wzrost sprzedaży wpływ miał nie tylko organiczny wzrost w dotychczasowym obszarze działalności (armatura instalacyjna i sanitarna), lecz także rozpoczęcie działalności w obszarze źródeł ciepła w wyniku sfinalizowanego w lutym 2021 r. przejęcia spółek Termet i Tester. W dotychczas wydzielanych segmentach grupy sprzedaż rosła w tempie dwucyfrowym: armatura sanitarna +21% (do 391 mln zł), armatura instalacyjna +34% (do 253 mln zł), a trzeci główny segment operacyjny wydzielony po przejęciu spółek Termet i Tester: źródła ciepła w ciągu 10 miesięcy 2021 r. (tj. od 1 marca 2021 r. - początku konsolidacji) wygenerował blisko 170 mln zł przychodów.

"Sprzedaż grupy w minionym roku rosła dynamicznie na wszystkich kluczowych rynkach i we wszystkich naszych głównych segmentach operacyjnych. Dzięki doświadczeniu i bardzo dobrym relacjom z naszymi partnerami oraz ciągłej pracy nad usprawnieniami w obszarze logistyki nawet przy tak dużej skali działalności płynnie zaopatrujemy wszystkich naszych odbiorców. Daliśmy się poznać jako solidny partner - również w czasie pandemii COVID-19 - i naszą ambicją jest utrzymanie tego statusu" - skomentowała wiceprezes Aneta Raczek, cytowana w komunikacie.

"Otoczenie rynkowe było i jest wymagające, ale dzięki zaangażowaniu całego zespołu w konsekwentną realizację zadań operacyjnych, pomimo wysoko zawieszonej przez nas samych poprzeczki po raz kolejny możemy pochwalić się najwyższymi w historii grupy wynikami finansowymi. Jak niemal wszystkie podmioty gospodarcze mamy obecnie do czynienia z licznymi wyzwaniami, ale identyfikujemy także i wykorzystujemy okazje biznesowe. Sukces rynkowy Grupy Ferro to nasze silne fundamenty i wyjątkowe kompetencje, a także efekt realizacji naszej Strategii F1. Jesteśmy niezmiernie dumni, że cele finansowe, które w strategii zaplanowaliśmy na ostatni etap jej realizacji - rok 2023 -osiągnęliśmy już w 2021 r., czyli 2 lata wcześniej. To pokazuje, jak dobrze przepracowaliśmy ten czas. Osiągane wyniki i odpowiedzialne podejście do sfery finansowej pozwalają nam dynamicznie się rozwijać, realizując równolegle atrakcyjną politykę dywidendową. Jednocześnie wchodzimy w okres realizacji większych inwestycji rozwojowych, w tym wspierających kluczowy obszar logistyki oraz integrujących systemy operacyjne w ramach naszego nieustannie rosnącego biznesu" - dodał prezes Wojciech Gątkiewicz.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 64,14 mln zł wobec 66,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

(ISBnews)