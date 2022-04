Reklama

Liczone w koronach szwedzkich wyniki wyniosły: zysk netto: 114 mln SEK, EBITDA: 174 mln SEK, przychody: 660 mln SEK.

"Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki za I kwartał 2022 roku osiągnięte przez Grupę Arctic Paper" - czytamy w komunikacie.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,41 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)