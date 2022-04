Reklama

"Skonsolidowany wynik netto w roku 2021 w wysokości -1,1 mld zł determinowany zdarzeniami jednorazowymi, w tym m.in. zwiększeniem rezerwy portfelowej na ryzyko walutowe w ciężar IV kw. 2021 w wysokości 882 mln zł" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz potencjalnego ryzyka prawnego portfela kredytów indeksowanych do walut obcych zarząd banku zdecydował o utworzeniu w ciężar IV kwartału ub.r. rezerwy w wysokości 882 mln zł, podano też w komunikacie poświęconym wynikom.

"W opinii zarządu, aktualny poziom rezerw jest adekwatny do identyfikowanego w tym portfelu ryzyka. Jednocześnie prowadzone są prace nad rozwiązaniem pozwalającym zabezpieczyć ryzyko prawne tego portfela i zasadniczo zmniejszyć negatywny wpływ kosztów rezerw. Aktualna wartość rezerw na ryzyko prawne kredytów indeksowanych do walut obcych wynosi blisko 1,3 mld zł (rezerwa portfelowa oraz rezerwy na sprawy w toku)" - czytamy w komunikacie.

Prezes Artur Klimczak podkreśla, że utworzenie "tak znaczących rezerw" na koniec minionego roku to efekt odzwierciedlenia ostatnich negatywnych trendów w zakresie orzecznictwa sądowego dotyczącego kredytów indeksowanych do walut obcych.

"Złożyliśmy w Komisji Nadzoru Finansowego nowy plan naprawy na lata 2022-2027. Zawiera on pakiet kompleksowych działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych banku we wskazanym horyzoncie czasowym. Uwzględnia on również szanse związane z funkcjonowaniem banku w środowisku wysokich stóp procentowych" - powiedział Klimczak, cytowany w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek w ub.r. wyniósł 928,13 mln zł wobec 1 037,5 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 94,93 mln zł wobec 61,42 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 48,37 mld zł na koniec 2021 r. wobec 49,93 mld zł na koniec 2020 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 1 058,93 mln zł wobec 567,44 mln zł straty rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 48,37 mld zł na koniec 2021 r.

