Reklama

Reklama

"W I kwartale 2022 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto w wysokości 18,6 mln zł. To już trzeci kwartał od rozpoczęcia działań naprawczych zakończony przez bank z wynikiem pozytywnym. Osiągnięty zysk jest efektem skutecznej realizacji działań zmierzających do odbudowy aktywności biznesowej w strategicznych segmentach rynku, wysokiej dyscypliny kosztowej, kontroli ryzyka kredytowego oraz poprawy sytuacji makroekonomicznej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Bank podkreśla, że zysk w I kw. br. został wypracowany pomimo poniesienia w pierwszym kwartale br. kosztów składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w łącznej wysokości blisko 64 mln zł.

Kwartalne koszty działania (bez składek BFG) utrzymują się na stabilnym poziomie i w pierwszym kwartale wyniosły 161 mln zł. Natomiast w samym w 2021 roku koszty (bez składek BFG) spadły o 65 mln zł w ujęciu rocznym.

"Na koniec marca 2022 roku wskaźnik płynności LCR był powyżej norm regulacyjnych i wynosił 142%. W związku z istotnym wpływem zdarzeń jednorazowych, w tym zwiększeniem rezerwy na ryzyko prawne portfela kredytów indeksowanych do CHF w wysokości 882 mln zł oraz spadkiem wyceny posiadanych przez bank papierów skarbowych na koniec I kwartału 2022 roku skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 1,27%, a współczynniki CET1/T1 0,51%" - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 345,15 mln zł wobec 219,76 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 13,38 mln zł wobec 22,08 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2022 roku wartość sprzedaży kredytowej banku wyniosła 1,7 mld zł i utrzymała się na porównywalnym poziomie względem wcześniejszego kwartału. Zgodnie z zapowiedziami bank utrzymał wysokie poziomy wykupu wierzytelności leasingowych (0,9 mld zł) oraz stopniowo ogranicza zaangażowanie w segmencie JST oraz firmowym. Na koniec I kwartału br. saldo kredytowe kształtowało się na poziomie 32,4 mld, saldo depozytów 41,9 mld zł, a aktywa klientów banku zainwestowane w fundusze wynosiły blisko 1,6 mld zł" - czytamy dalej.

Koszt ryzyka kredytowego banku utrzymuje się na stabilnym poziomie. Na koniec IV kwartału 2021 roku oraz I kwartału 2022 roku wynosił 1%, co oznacza, że był o 0,8 pkt proc. niższy niż na koniec marca 2021 roku. W tym samych okresach poziom pokrycia kredytów niepracujących odpisami wynosił blisko 60%.

"W 2021 roku Getin Noble Bank podpisał znaczące umowy na sprzedaż portfeli wierzytelności NPL o wartości nominalnej ponad 1,5 mld zł. Ich realizacja miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe banku oraz przyczyniła się do poprawy wskaźnika kredytów nieregularnych. Aktualnie kształtuje się on na stabilnym poziomie ok. 18%" - czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 45,75 mld zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 48,37 mld zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 21,71 mln zł wobec 73,35 mln zł straty rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 48,37 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)