Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 10,63 mln euro wobec 7,68 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 23,19 mln euro wobec 19,42 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,32 mln euro w I kw. 2022 r. wobec 82,84 mln euro rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody Astarty wyniosły 119 mln euro w I kw. 2022 i były o 44% wyższe r/r, głównie dzięki wyższej sprzedaży w segmencie rolniczym, który wygenerował 52% skonsolidowanych przychodów. Przychody w segmencie rolniczym wyniosły 63 mln euro, w porównaniu do 15 mln euro w 1 kw. 21. Segment Produkcji Cukru wygenerował 20 euro przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 31% rok do roku, czyli 17% łącznych skonsolidowanych przychodów. Segmenty Przetwórstwa Soi i Hodowli Bydła wygenerowały odpowiednio 26 mln euro i 10 mln euro przychodów w porównaniu z 29 mln euro i 9 mln euro w I kw. 2021" - czytamy w raporcie.

Udział eksportu w skonsolidowanych przychodach wyniósł 71 mln euro, czyli 59%.

"W czasie inwazji rosyjskiej na pełną skalę Astarta utrzymała kontrolę nad wszystkimi aktywami z wyjątkiem około 4 kha w regionie Czernihowa, które były tymczasowo okupowane do początku kwietnia. Te ostatnie zostały zwrócone pod kontrolę i po oczyszczeniu z min są obecnie obsiewane roślinami jarymi" - czytamy dalej.

Tradycyjnie w I kwartale roku kierownictwo firmy koncentruje się na wiosennych zasiewach. Pomimo wyzwań związanych z rosyjską agresją wojskową, Astarta zabezpieczyła wszystkie materiały niezbędne do obsadzenia całego banku ziemi, podkreśliła spółka.

"W odpowiedzi na ograniczone możliwości eksportowe Ukrainy, spowodowane zamknięciem portów morskich, Astarta zmniejszyła areał upraw kukurydzy na rzecz roślin oleistych, takich jak słonecznik i soja, które dają niższe plony z hektara ziemi w porównaniu z kukurydzą i mogą być przetwarzane lokalnie. Oprócz magazynowania zbiorów w silosach wewnętrznych, Astarta planuje wykorzystać rękawy polietylenowe do przechowywania do 100 tys. ton zbiorów do czasu ponownego otwarcia portów na Morzu Czarnym" - czytamy dalej.

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)