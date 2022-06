Reklama

Reklama

"Zgodnie z umową, w przypadku zawarcia z PKP PLK umowy objęcia akcji serii E, PKP PLK zobowiązała się do niepodejmowania działań zmierzających do zmiany podstawowego zakresu działalności gospodarczej spółki" - czytamy w komunikacie.

Umowa przewiduje, że zawarcie umowy objęcia akcji serii E uzależnione będzie od łącznego spełnienia się warunków zawieszających, m.in.: przeprowadzenia przez PKP PLK badania due diligence, pozyskania przez PKP PLK finansowania niezbędnego dla realizacji inwestycji w spółkę, nieogłoszenia do dnia zawarcia umowy objęcia akcji upadłości spółki ani nieotwarcia postępowania upadłościowego, nieotwarcia innego postępowania restrukturyzacyjnego, ani złożenia wniosków w tym przedmiocie przez spółkę.

Trakcja podała w osobnym komunikacie, że spółka wraz z finansującymi (tj. mBank, Credit Agricole, BGK, Pekao, Agencja Rozwoju Przemysłu, Uniqua, KUKE, Credendo, PZU, Ergo Hestia, Generali), spółkami zależnymi (tj: BTW, PRK 7 Nieruchomości, Platforma Działalności Międzynarodowej, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Dalba, Torprojekt, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów, TOB Ukraina) oraz PKP Polskimi Liniami Kolejowymi podpisała wstępne warunki finansowania związane z planowanym dokapitalizowaniem jej przez PKP PLK (term sheet).

Zgodnie z założeniami term sheet, PKP PLK oraz spółka porozumiały się co do kluczowych warunków rozstrzygnięcia sporu dotyczącego roszczeń sądowych oraz pali fundamentowych - w związku z tym zamierzają zawrzeć porozumienie określające zakończenie sporów, co stanowi warunek zawieszający dla uzyskania finansowania. Wstępnie ustalona kwota ugody w tym zakresie wynosi 41,75 mln zł brutto, a jej szacowany wpływ na wynik spółki i grupy kapitałowej wyniesie -0,8 mln zł.

Term sheet przewiduje też utrzymanie warunków dotychczasowego finansowania z perspektywą do końca 2023 roku, które obejmują: finansowanie kredytowo/pożyczkowe spółki i jej spółek zależnych przez finansujących na łączną kwotę 306,98 mln zł oraz linie gwarancyjne na łączną kwotę 706,57 mln zł.

Struktura finansowania określona w term sheet jest wiążąca pod warunkiem, że wpływ środków na rachunek bankowy spółki z tytułu dokapitalizowania nastąpi do 30 listopada 2022 r., podsumowano.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 424,84 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)