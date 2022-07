"Zgodnie z opublikowanymi danymi spółka prawie podwoiła swoje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I półroczu 2022 r - z 226,56 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego do 445,06 mln zł obecnie. Wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich segmentach operacyjnych grupy. W hotelarstwie sprzedaż wzrosła o 285%, do poziomu 55,19 mln; w budownictwie przemysłowym o 227%, do poziomu 135,45 mln, w przemyśle o 52%, do poziomu 123,3 mln; w automatyce i elektroenergetyce o 69%, do poziomu 65,45 mln, w segmencie odzieżowym o 56%, do poziomu 36,47 mln; w developingu o 6%, do poziomu 27,37 mln, a w najmie aktywów o 11%, do kwoty 1,84 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Decyzję o ujawnieniu szacunkowych przychodów ze sprzedaży od klientów zewnętrznych swojej grupy kapitałowej, jeszcze przed publikacją sprawozdania finansowego za I półrocze bieżącego roku, zarząd motywuje transparentną polityką informacyjną spółki i chęcią umożliwienia rynkowi swojej bieżącej analizy sytuacji finansowej, wskazano również.

"Transparentna komunikacja spółki to także ułatwienie oceny jej bieżącej sytuacji naszym akcjonariuszom. Chcemy dać im częstszy i szybszy dostęp do informacji niż tylko ten wymagany od nas jako emitenta publikacją raportów okresowych" - powiedział prezes GK Immobile Rafał Jerzy, cytowany w materiale.

Grupa Kapitałowa Immobile to bydgoski konglomerat, notowany na GPW od 2007 r. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu, branży odzieżowej, automatyce i elektroenergetyce oraz budownictwie przemysłowym.

(ISBnews)