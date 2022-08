Przychody Amazonu i Apple’a przerosły oczekiwania analityków, natomiast Alphabet (Google), Microsoft i Meta (Facebook) zakończyły II kw. gorzej, niż się spodziewano. Ale notowania giełdowe w niemal każdym przypadku poszły w górę, choć w różnym stopniu. Wartość giełdowa Amazonu w piątek, po publikacji sprawozdania finansowego, urosła o ponad 10 proc., do 1,4 bln dol. Kapitalizacja rynkowa Apple’a urosła o ponad 3 proc., do 2,6 bln dol. Wśród technologicznych gigantów w dół poszły jedynie notowania Facebooka. Wartość spółki stopniała do ok. 420 mln dol., a kurs giełdowy jest najniżej od marca 2020 r.