Wydatki na user acquisition (UA) zmniejszyły się do 15,42 mln zł (-4,4% m/m), a koszty prowizji platform wzrosły do 2,27 mln zł (-3,6% m/m). W rezultacie przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły 9,34 mln zł (+6% m/m), podano.

"27 mln zł przychodów z gier to zdecydowanie powód do zadowolenia. Wakacje to tradycyjnie nieco słabszy dla nas okres, jednak osiągane wyniki pokazują, że dzięki zdywersyfikowanemu portfolio gier oraz skutecznemu user acquisition jesteśmy w stanie utrzymać wysokie tempo niezależnie od okoliczności. Największy wpływ na lipcowe wyniki miały 'Hunt Royale' i gry z segmentu Hyper-Casual. Warto wspomnieć o grach 'Crazy Plane Landing' oraz 'Construction Ramp Jumping', które zostały wydane blisko rok temu, a nadal pojawiają się wśród naszych najbardziej popularnych tytułów. Od momentu, wydania gry te zostały pobrane kolejno 27 oraz 16 mln razy" - skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)