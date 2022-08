Płocki koncern przekazał, że w środę zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, w związku z połączeniem Orlenu z Lotosem, podjął dwie uchwały dotyczące wykluczenia akcji spółki Lotos z obrotu, a także dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji emisji połączeniowej.

Zgodnie z informacją, akcje Lotosu zostaną wykluczone 12 sierpnia br. z obrotu na GPW. Obrót akcjami gdańskiej spółki był zawieszony od 29 lipca.

Druga uchwała - jak wyjaśniono - dotyczy dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego 198.738.864 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,25 zł każda.

"Zarząd GPW postanowił wprowadzić akcje serii E z dniem 12 sierpnia 2022 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 sierpnia 2022 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPKN0000018. Wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym było ostatnim z warunków rejestracji akcji serii E przez KDPW, w związku z czym, spełniły się warunki rejestracji akcji serii E w depozycie papierów wartościowych" - dodano.

W ubiegłym tygodniu prezes Orlenu Daniel Obajtek oświadczył, że proces rejestracji połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos zamyka proces fuzji.

List intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos koncern podpisał z ówczesnym Ministerstwem Energii 27 lutego 2018 r. 20 czerwca tego roku PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos.

Wcześniej, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, 12 stycznia br. PKN Orlen przedstawił środki zaradcze planowane w związku z przejęciem Grupy Lotos. Informowano m.in. wtedy, że węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Grupy Lotos w Polsce, natomiast PKN Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale kupi Unimot. Natomiast Lotos Biopaliwa kupi firma Rossi Biofuel.

Jak wskazywał wtedy PKN Orlen, koncern wynegocjował jednocześnie z Saudi Aramco, że kupi on 30 proc. akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos i uzgodnił długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. do 337 tys. baryłek ropy dziennie, przy czym docelowy wolumen dostaw saudyjskiego surowca powinien wynieść 20 mln ton rocznie. Według PKN Orlen, dostawy te mogą zaspokajać do 45 proc. łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen - już po przejęciu Lotosu - zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach. (PAP)

autor: Michał Boroń