Reklama

Reklama

Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 5,52 mln zł wobec 22,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 11,76 mln zł wobec 26,91 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 144 584 tys. zł, czyli wzrósł o 8,7% w relacji do I półrocza 2021 roku. Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto za I półrocze 2022 roku ukształtował się na poziomie 20,9%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 691,58 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 622,06 mln zł rok wcześniej.

"Całkowita sprzedaż Grupy Oponeo.pl w kraju wyniosła 550 750 tys. zł, notując wzrost 3,6%, natomiast sprzedaż zagraniczna grupy ukształtowała się na poziomie 140 830 tys. zł ze wzrostem 55,8%. Udział sprzedaży zagranicznej w całkowitej sprzedaży grupy w I półroczu 2022 roku wyniósł 20,4%, natomiast przychody krajowe stanowią 79,6%" - czytamy dalej w komunikacie.

Największy udział w przychodach grupy stanowią przychody ze sprzedaży akcesoriów samochodowych 80,5% osiągając wartość 556 891 tys. zł, co oznacza wzrost o 9,1% w stosunku do danych z poprzedniego okresu. Największy wzrost przychodów, bo 41,4% został zrealizowany w segmencie akcesoriów rowerowych osiągając wartość 60 623 tys. zł. Segment narzędzi zanotował wzrost przychodów o 8% w porównaniu do poprzedniego okresu osiągając wartość 66 749 tys. zł, wskazała też spółka.

W celu zabezpieczenia potrzeb grupy w zakresie ilości składowanych towarów w okresach szczytów wymiany opon, Grupa Oponeo.pl poszerzyła swoje możliwości logistyczne. Ponadto stale udoskonalane są procesy logistyczne, w tym automatyzacja procesów wydawania towarów.

"W maju 2022 roku centrum magazynowe Oponeo.pl S.A. zostało przeniesione do nowego punktu w Zelgoszczy koło Łodzi. Uruchomiliśmy tam nowoczesny magazyn o powierzchni ponad 72 tys. m2. Jest to aktualnie główny magazyn spółki, poprzez który docelowo będą obsługiwane wszystkie zamówienia naszych klientów" - powiedział prezes Oponeo.pl Dariusz Topolewski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 5,63 mln zł wobec 16,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,51 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)