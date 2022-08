Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 45,85 mln zł wobec 15,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 310,17 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 187,71 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2022 r. spółka miała 72,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 607,77 mln zł w porównaniu z 375,07 mln zł rok wcześniej.

"Za nami pierwsze półrocze 2022 roku. Pomimo szeregu towarzyszących nam turbulentnych okoliczności makroekonomicznych, był to okres dalszego rozwoju i inwestycji. Skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 72,7 mln zł, tym samym zwiększając o ponad 236% zeszłoroczny rezultat analogicznego okresu. Z kolei skonsolidowany zysk EBITDA, ukształtował się na poziomie ponad 102,9 mln zł, co stanowi ponad 182% wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Całkowite przychody ze sprzedaży grupa wypracowała w wysokości 607,8 mln zł. Tym samym zwiększyła ubiegłoroczny rezultat o 62%, co przełożyło się na marżę brutto na sprzedaży na poziomie 23,6%" - napisał zarząd w komentarzu do wyników.

Wyższe przychody to głównie efekt w dalszym ciągu rosnących i utrzymujących się na wysokim poziomie cen sprzedaży na europejskim rynku surfaktantów, które po części odzwierciedlają rynkowy poziom cen surowców oraz bardzo duży popyt na produkty. W dalszym ciągu występowała ograniczona dostępność wyrobów. Ta ograniczona podaż wśród znaczących europejskich producentów spowodowała większe zainteresowanie rynku ofertą spółki. Jednocześnie grupa odnotowała wzrost wolumenu sprzedaży wynikający również z oddania w połowie 2021 roku do użytkowania instalacji do produkcji oksyalkilatów. Obecnie zaczyna być zauważalna coraz większa równowaga między popytem i podażą, wynikająca ze zwiększającej się dostępności surfaktantów na rynku, co może mieć przełożenie na zmiany cen produktów i osiągane przez grupę marże, wyjaśnia spółka.

"W prezentowanym okresie kontynuowaliśmy strategię poprawy rentowności poprzez między innymi zwiększoną sprzedaż produktów specjalistycznych. W szczególności te działania miały wpływ na osiągnięty wzrost wolumenu sprzedaży produktów do zastosowań przemysłowych o ponad 7%, które to produkty stanowią trzon produktów specjalistycznych. Przychody ze sprzedaży produktów do zastosowań przemysłowych wzrosły o ponad 62% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego do poziomu 241,3 mln zł. Bardzo dobrze radziła sobie również grupa produktów do zastosowań w kosmetykach i detergentach. Produkty grupy kapitałowej PCC EXOL znalazły zainteresowanie wśród kolejnych międzynarodowych koncernów z tej branży. Dzięki temu produkowane przez spółkę składniki kosmetyków trafiają do najbardziej znanych marek kosmetycznych na świecie. Przychody w tej grupie produktów ukształtowały się na poziomie 267,4 mln zł i w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o ponad 75%" - czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2022 r. wyniósł 68,39 mln zł wobec 19,42 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 807 mln zł w 2021 r.

