Reklama

Reklama

"Zrobimy w tym roku do 10 akwizycji w polskie spółki. W procesie negocjacji mamy obecnie 14 firm. Przy mniejszych spółkach chcemy przejmować pakiety kontrolne, a przy większych - mniejszościowe udziały, a następnie dokonywać konsolidacji w ramach grupy. […] Nie rozważamy scenariusza 'niewejścia' na GPW. To jest nasze założenie, że akcje staną się płynne w pewnym momencie rozwoju spółki. Natomiast chcielibyśmy być oceniani poprzez pryzmat dowiezienia obietnicy, że z 1 mld zł obecnie do 2030 r. zrobimy 4 mld zł przychodów" - powiedział Wolny podczas konferencji prasowej.

Prognoza przychodów na ten rok wynosi 1,27 mld zł, co oznacza wzrost o 20% r/r.

Aby osiągnąć zapowiadane 4 mld zł przychodów w 2030 r., spółka zakłada, że oprócz wzrostu organicznego grupy, będzie dokonywać kolejnych przejęć (nawet do 10 akwizycji rocznie) oraz zwiększy sprzedaż międzynarodową (spółka chce otworzyć 10 biur zagranicznych na świecie).

W kwietniu 2021 r. do Grupy Euvic dołączyła notowana na NewConnect spółka eo Networks. Spółka na koniec października wypłaci dywidendę z zysku 2021 r. w wysokości 40 gr/akcję.

"eo Networks pozyskało w tym roku dwóch znaczących nowych klientów: jednego z branży retail i jednego klient z branży beauty. Widzimy też potencjał w dziale programistycznym firmy" - powiedział prezes eo Networks Błażej Piech.

Jedną z działalności spółki jest body/team leasing w branży IT.

"Stawki wśród pracowników branży IT nie spadają, ale nie rosną już tak szybko, jak inflacja. Wydaje się, że pracownicy szukają bezpieczeństwa zatrudnienia. […] Rynek się odwrócił. Jest więcej pracowników w tej branży na rynku" - wskazał Wolny.

Spółka uważa, że kryzys energetyczny nie zagraża jej planom, koszty energii nie są w jej działalności znaczące.

"Bardziej się niepokoimy o cyberbezpieczeństwo i ewentualne ataki, które dotknęłyby infrastruktury krytycznej. Obsługujemy obecnie ok. 100 tys. pracowników różnych korporacji więc to, co jest największym zagrożeniem w naszej działalności, to jest czynnik ludzki" - powiedział też prezes.

Euvic to polska grupa informatyczna, która opiera swoją działalność na pięciu kluczowych filarach: software development, body/team leasing, IT infrastructure, innovations oraz digital.

(ISBnews)